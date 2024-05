Sensacyjne doniesienia nt. Papszuna. Aż trudno uwierzyć. "90-stronicowy raport"

Przez ostatni rok Marek Papszun raz po raz łączony był, a to z objęciem nowego klubu, a to jakiejś reprezentacji. Tylko w przeciągu ostatnich dni portal Meczyki.pl twierdził, że mistrz Polski z poprzedniego sezonu jest już o krok od powrotu na ławkę Rakowa Częstochowa, by zastąpić... swojego następcę, czyli Dawida Szwargę. Częstochowianie pod jego wodzą kompletnie zawodzą w Ekstraklasie (siódme miejsce w lidze na ten moment).

Papszun tu, Papszun tam. Podobno mógł prowadzić giganta

TVP Sport dla odmiany informował, że Papszun znalazł się na celowniku reprezentacji Kanady. Ta ma obecnie ledwie tymczasowego szkoleniowca - Mauro Biello. Tymczasem już w czerwcu wystąpią na Copa America. Dodatkowo w 2026 roku wraz z Meksykiem i USA, Kanada będzie gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata.

Na tym karuzela się jednak nie kończy. Krzysztof Marciniak z Canal+ Sport w trakcie programu portalu Meczyki.pl powiedział, że swego czasu polskim trenerem poważnie interesował się Olympiakos Pireus. - Jakiś czas temu Marek Papszun i jego sztab sporządzili 90-stronicowy raport na temat gry Olympiakosu Pireus. I ten raport nie został stworzony po to, by leżał sobie na półce - stwierdził dziennikarz.

Czy faktycznie polski szkoleniowiec mógł objąć zespół z Pireusu? Pewności nie ma, ale greccy giganci rzeczywiście zmienili trenera w połowie lutego. Został nim Hiszpan Jose Luis Mendilibar i w Grecji z pewnością nie żałują tego ruchu.

Zagrają finał... na stadionie wielkiego rywala

Olympiakos pod jego wodzą wygrał 14 z 19 meczów we wszystkich rozgrywkach. Nadal walczą o mistrzostwo Grecji, na trzy mecze przed końcem tracą 5 punktów do AEK Ateny. Jednak przede wszystkim niespodziewanie awansowali do finału Ligi Konferencji Europy, eliminując w półfinale faworyzowaną Aston Villę (4:2 i 2:0). W starciu o trofeum zmierzą się z włoską Fiorentiną. Ten mecz odbędzie się 29 maja 2024 roku na stadionie... wielkiego rywala Olympiakosu w walce o mistrzostwo Grecji, AEK-u Ateny.