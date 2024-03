Robert Lewandowski w miniony weekend rozegrał jeden z najlepszych, a może i najlepszy mecz w barwach FC Barcelony. Polski napastnik poprowadził na wyjeździe swój zespół do wygranej 3:0 przeciwko Atletico Madryt. Lewandowski zdobył w tym meczu bramkę oraz zanotował dwie asysty przy trafieniach Joao Felixa i Fermina Lopeza. "Bardzo rzadko w ostatnich miesiącach widzieliśmy u niego ten błysk i lekkość, a przy tym zdecydowanie w każdym kontakcie z piłką i siłę w walce z obrońcami. Akcja, w której strzelił gola, wyglądała jak wycięta z czasów, gdy był w najlepszej formie i gdy wydawało się, że do bramki wpadnie każda piłka, którą tylko kopnie w jej kierunku" - opisywał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Tym samym Lewandowski niemalże w pojedynkę przerwał serię Atletico Madryt, które nie przegrało u siebie w lidze od 25 spotkań. Chociaż piłkarze Diego Simeone byli po wyszarpanym awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, to ich tydzień został gorzko zakończony po tym spotkaniu.

Atletico Madryt interesuję się przyszłością Roberta Lewandowskiego. Mógł pójść drogą Davida Villi i Luisa Suareza

Otóż okazuje się, że Lewandowski tak został zapamiętany przy Civitas Metropolitano, że Atletico rozważa ściągnięcie go w przyszłym sezonie do siebie! Takie informacje przekazał hiszpański dziennikarz Ruben Uria, który jest blisko madryckiego klubu.

Uria przekazał, że Atletico "jest zainteresowane pozyskaniem Lewandowskiego", ale jednocześnie podkreślił, że Barcelona "nie zależy" na pozbyciu się swojego najlepszego strzelca.

Lewandowski mógłby być w Atletico brakującym ogniwem w ataku, gdyż obecnie grają tam Alvaro Morata i Memphis Depay. Hiszpan jest chimerycznym zawodnikiem pod względem skuteczności, a z kolei Holender nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Dlatego transfer klasowego napastnika mógłby pomóc Atletico walczyć w przyszłym sezonie o mistrzostwo Hiszpanii.

Co ciekawe - w ostatnich latach doszło do dwóch transferów klasowych "dziewiątek" z Barcelony do Atletico. W 2013 roku David Villa zmienił stolicę Katalonii na stolicę Hiszpanii, a w 2020 roku to samo zrobił Luis Suarez. I co jeszcze warto podkreślić - za każdym razem przyczyniali się do zdobycia mistrzostwa kraju przez Atletico w sezonach 2013/2014 i 2020/2021.

Robert Lewandowski nie myśli ruszać się z Barcelony

A jak sam Lewandowski zapatruje się na swoją przyszłość? W rozmowie z portalem Meczyki.pl zapewnił, że jego przyszłość jest w Barcelonie. - Dla mnie wszystko jest jasne. Wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie i tak zostanie - zadeklarował.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski ma na koncie 20 bramek i dziewięć asyst w 39 występach dla FC Barcelony. Teraz pozostanie czekać, że ostatnią dyspozycję napastnik potwierdzi w meczach reprezentacji Polski, która gra o awans do Euro 2024.