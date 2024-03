Oto kulisy pracy "najseksowniejszej sędzi świata". Tak, to w Polsce. "Bywa dziko"

Karolina Bojar-Stefańska jest niezwykle wszechstronną kobietą. Mimo że na co dzień zajmuje się prawem niemieckim, sportowym oraz prawem własności intelektualnej, to od ponad dziewięciu lat jest sędzią piłkarskim. "Najseksowniejsza sędzia świata" - tak niegdyś pisał o niej brytyjski dziennik "The Sun". Tuż po wydarzeniu Move Federation, które prowadziła wspólnie z mężem Danielem, nazwano ją za to "najgorętszą sędzią".

Mimo że jej małżonek jest arbitrem międzynarodowym i często sędziuje spotkania ekstraklasy, to kobieta jest dużo bardziej popularna, głównie ze względu na wyjątkową urodę. Aktualnie obserwuje ją na Instagramie blisko 170 tys. użytkowników.

Karolina Bojar-Stefańska powiedziała, jak wygląda jej praca. "Znajdowałam numery telefonów"

Bojar-Stefańska ma dopiero 26 lat, a może pochwalić się już sporym doświadczeniem. Nie ukrywa, że w przeszłości sporo przeszła, sędziując choćby spotkania najniższych klas rozgrywkowych. - To jest poligon doświadczalny, który selekcjonuje sędziów, czy nadają się do tego zawodu, czy też nie. Na B-Klasie bywa dziko i ciężko. Niejednokrotnie sędzia przyjeżdża sam i musi sobie poradzić zarówno z kwestiami organizacyjnymi, jak i sportowymi. To jest bardzo duże wyzwanie - powiedziała dla "Super Expressu".

- Baba to raczej do garów, a nie do sędziowania - czy często zdarza się takie stwierdzenie? - zapytał prowadzący program dziennikarz. Kobieta potwierdziła, choć podkreśliła, że w ostatnich latach mocno się to zmieniło. I choć na kibiców mało kto ma wpływ, to piłkarze są bardziej świadomi niektórych działań.

- Ci zawodnicy, grający na najwyższym szczeblu, mają taki hamulec związany z tym, że ich wizerunek jest coś wart i mogą go spieniężać. Zależy im na tym, żeby nie przykleić do nich łatki wulgarnego człowieka. Gra w najwyższych ligach, świadomość bycia obserwowanym, mocno łagodzi. (...) W niższych ligach tego nie ma, są czyste emocje, które są związane ze sportem, ale często są bardzo negatywne - wyjaśniła.

Dodała, że przemoc słowna to nie jedyna, jakiej doświadczają sędziowie. Niejednokrotnie zdarzyło się przecież, że arbiter miał przebite opony czy też nawet został pobity. Choć tych sytuacji jest zdecydowanie mniej, to wciąż trzeba robić wszystko, aby całkowicie je wyeliminować.

- Zanim zostałam sędzią, nikt nigdy mnie nie zwyzywał. Na jednym z moich pierwszych meczów (...), to było spotkanie trampkarzy, podchodzi do mnie trener po podyktowaniu rzutu karnego i skierował w moim kierunku taką wiązankę przekleństw, że mnie po prostu wryło, nie wiedziałam, jak zareagować. (...) Nie sposób się na takie sytuacje przygotować, trzeba je przeżyć. Musisz wtedy zadecydować, czy jesteś w stanie sobie z tym poradzić - podsumowała.

Na koniec zdradziła, czy piłkarze podrywali ją podczas spotkań. Zaznaczyła, że mieli różne sposoby, aby wzbudzić jej zainteresowanie. - Znajdowałam numery telefonów wrzucane do torby albo kieszeni płaszcza, były zaproszenia w social mediach. Kobieta interesującą się piłką nożną nie jest zjawiskiem częstym, dlatego wielu mężczyzn chciałoby mieć taką partnerką, z którą można jak z kumpelą o tym pogadać - zakończyła.