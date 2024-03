Śmierć Konstantina Kołcowa, czyli byłego hokeisty, a ostatnio trenera i partnera Aryny Sabalenki wywołała ogromną żałobę w świecie tenisa. "To jest ten moment, kiedy czujesz ból w klatce piersiowej, słysząc lub widząc coś, co łamie ci serce" - napisała choćby tenisistka Sloane Stephens (41. WTA). Choć niejasna jak dotąd jest przyczyna śmierci mężczyzny, to wymieniane są głównie: zakrzep krwi, wypadek samochodowy czy nawet samobójstwo. "Ta śmierć zrujnowała plany, które snuła Aryna Sabalenka" - przekazała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Media: Sabalenka podjęła decyzję ws. Miami Open. Nie chce rozmawiać z mediami

Nie ma wątpliwości, że Białorusinka ma przed sobą niezwykle trudny czas. Mimo to musi szybko otrząsnąć się z traumatycznego zdarzenia, gdyż niebawem czekają ją zmagania w Miami Open. Choć portal tennis365.com poinformował we wtorek, że zawodniczka została wykreślona z listy startujących w zawodach, to okazuje się inaczej.

Serwis Tennis Channel podał, że Sabalenka nie zamierza odpuszczać najbliższego turnieju i weźmie w nim udział. Kibice będą mogli zobaczyć ją na korcie, ale tylko wtedy, ponieważ nie chce uczestniczyć w konferencjach prasowych, aby najprawdopodobniej uniknąć pytań o życiową tragedię. Dziennikarz Mario Riveretti zdradził, że przeprowadziła już nawet jednostkę treningową, dlatego nic nie powinno stanąć na drodze do jej występu.

Informację potwierdził również portal Tennisuptodate.com, który dodał, że 25-latka pozna najbliższą rywalkę, z którą zmierzy się w II rundzie już we wtorek wieczorem. Wtedy właśnie zostanie rozegrane starcie pomiędzy Paulą Badosą (80. WTA) a byłą liderką światowego rankingu Simoną Halep. Gdyby Rumunce udało się wyeliminować rywalkę, to niewątpliwie w II rundzie doszłoby do prawdziwego hitu na korcie w Miami.

Podobnie jak Białorusinka we wtorek wieczorem rywalkę w II rundzie Miami Open pozna Iga Świątek, która zagra ze zwyciężczynią starcia Camila Giorgi (107. WTA) - Magdalena Fręch (47. WTA). Podczas tego wydarzenia na korcie zobaczymy też Magdę Linette (55. WTA), która w I rundzie zagra z Łesią Curenko (40. WTA).