Lewandowski ogłosił całemu światu. "Wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie"

Robert Lewandowski we wtorek mocno przyczynił się do zwycięstwa FC Barcelony z Napoli. Strzelił gola na 3:1, dzięki czemu jego drużyna po czterech latach przerwy zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Za występy w katalońskiej ekipie bywa jednak bardzo często krytykowany i wielu widziałoby go już w innych barwach. Na temat swojej przyszłości napastnik wypowiedział w wywiadzie na kanale YouTube Meczyki.pl.

Robert Lewandowski konkretnie o swojej przyszłości. "Dla mnie wszystko jest jasne"

Prowadzący wywiad Tomasz Włodarczyk w pewnym momencie zapytał Lewandowskiego, czy po sezonie nigdzie się nie wybiera. Jak tłumaczył, takie pogłoski regularnie pojawiają się w hiszpańskiej prasie. Piłkarz zareagował na to dość żywiołowo. - Dlaczego mówicie, że to jest hiszpańska prasa? To nie jest hiszpańska prasa. To jest jeden artykuł, jedno zdanie. Dlaczego manipulujecie tymi, którzy to czytają? - pytał. - W jednej gazecie ktoś coś napisze, drugiego dnia co innego. Ja już powtarzałem w tym temacie wielokrotnie. Dla mnie wszystko jest jasne. Wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie i tak zostanie - wyjaśnił.

Lewandowski wiązany był przede wszystkim z kierunkiem arabskim. Mniej mówiło się o przenosinach do MLS. Sam zainteresowany wykazuje wobec tego spory dystans. - Ja tego nie śledzę, bo poznałem po tym czasie, jak wygląda prasa hiszpańska. Mechanizmy są, jakie są. Ale ja już wielokrotnie to mówiłem i nic się tu nie zmieniło - zapewnił. Na konkretne pytanie, czy w takim razie zostaje w FC Barcelonie na kolejny sezon odpowiedział tylko: "Tak, dokładnie".

Do FC Barcelony Lewandowski przychodził w lipcu 2022 r. za 45 mln euro i związał się z nią czteroletnią umową. Jego kontrakt obowiązuje dokładnie do 30 czerwca 2026 r.