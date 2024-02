Xavi wywróci życie do góry nogami. Ujawnili, co zrobi po odejściu z Barcelony

FC Barcelona spisuje się dość przeciętnie w sezonie 2023/24. Nie dość, że nie obroniła Superpucharu Hiszpanii, szybko odpadła z Pucharu Króla, to ma nikłe szanse na mistrzostwo kraju. Jedyną nadzieją wydaje się Liga Mistrzów, choć patrząc na styl gry drużyny, eksperci nie dają jej większych szans. Nic więc dziwnego, że na piłkarzy Xaviego Hernandeza spadła fala krytyki. Nałożono na nich też sporą presję, której finalnie nie wytrzymał szkoleniowiec i zapowiedział, że po sezonie opuści stolicę Katalonii. Co dalej z przyszłością Hiszpana?

Xavi Hernandez zadecydował. Tak będzie wyglądał jego najbliższy rok

Nowe informacje w sprawie przekazał dziennik "AS". Zdaniem redakcji Xavi zdecyduje się na roczny urlop. W tym czasie będzie chciał poświęcić się rodzinie i skupić się na jej rozwoju. Dotychczas nie miał wiele okazji do spędzania wspólnych chwil. W futbolu pracuje nieprzerwanie od 1998 roku.

"Nadszedł czas, aby przestać wciskać pedał gazu i zacząć ostro hamować. Xavi chce cieszyć się rodziną. Ma w końcu dwójkę dzieci, ale ze względu na pracę nie może brać czynnego udziału w ich wychowaniu. Teraz chce to zmienić i poświęcić im więcej czasu. Pragnie też spędzić więcej czasu z żoną, a także pozostałymi członkami rodziny, od rodziców zaczynając" - czytamy.

Dziennikarze wskazali wymarzony kierunek Xaviego

Dziennikarze podkreślili, że urlop nie potrwa dłużej niż rok, a jeśli wcześniej pojawi się kusząca oferta, to niewykluczone, że Xavi wróci na ławkę. Nie zamierza jednak wracać do Hiszpanii - wykluczył prowadzenie tamtejszych zespołów, podobnie jak i wyjazd do Kataru. "Jego marzeniem jest Premier League, ale nie zamyka się też na Serie A czy Bundesligę" - czytamy.

Redakcja podkreśliła, że w przyszłości Xavi może wrócić do Barcelony, ale w innej roli. W Hiszpanii ciąży bowiem zbyt duża presja na trenerach, o czym Hiszpan sam się przekonał. O tym fakcie wspominał też Pep Guardiola, który w przeszłości prowadził Blaugranę.

- Z mojego doświadczenia wynika, że nie możemy porównywać presji w Anglii z tą w Hiszpanii. Tam jest tysiąc razy trudniej. Sześć konferencji prasowych w tygodniu, wiele meczów. Presji, jaką odczuwa się w Barcelonie, nie można porównać z tą, jaka panuje w jakimkolwiek innym miejscu - przyznał obecny szkoleniowiec Manchesteru City.

Tak czy inaczej, przed Xavim jeszcze niespełna pięć miesięcy pracy na stanowisku trenera Barcelony. Hiszpan liczy, że uda mu się zakończyć sezon pozytywnym akcentem i poprosił o to również piłkarzy. Ci najwyraźniej wzięli sobie jego słowa do serca. W sobotę odnieśli kolejne zwycięstwo, wygrywając 3:1 z Deportivo Alaves. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.