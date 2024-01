Guardiola zapytany o Barcelonę i Xaviego. "Tam jest tysiąc razy trudniej"

- Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki. Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni, bo ostatnio graliśmy pod dużą presją. Dlatego też myślę, że najlepszym krokiem będzie odejście - zakomunikował Xavi Hernandez na konferencji prasowej po ostatnim ligowym meczu z Villarreal (3:5). Hiszpański szkoleniowiec opuści klub po zakończeniu sezonu.

Guardiola stanął w obronie Xaviego. "Tysiąc razy trudniej"

Xavi Hernandez wielokrotnie podczas swojej kadencji jako trener FC Barcelony podkreślał, że presja i krytyka ze strony mediów jest często nie do zniesienia, mimo że w ubiegłym sezonie jego drużyna została mistrzem Hiszpanii. Z Katalończykiem zgodził się jego były szkoleniowiec Pep Guardiola, który został zapytany o tę sytuację na konferencji prasowej przed meczem z Burnley.

- Z mojego doświadczenia wynika, że nie możemy porównywać presji w Anglii z tą w Hiszpanii. Tam jest tysiąc razy trudniej. Sześć konferencji prasowych w tygodniu, wiele meczów. Presji, jaką odczuwa się w Barcelonie, nie można porównać z tą, jaka panuje w jakimkolwiek innym miejscu - przyznał obecny trener Manchesteru City. Pep Guardiola spędził cztery sezony na ławce rezerwowych Barcelony w roli szkoleniowca, zdobywając w sumie 14 tytułów, w tym dwie Ligi Mistrzów. Pod koniec swojej kadencji stwierdził, że poczuł pustkę i nie miał już energii, aby kontynuować pracę na Camp Nou.

We wtorek z mediami ponownie spotkał się Xavi, który wciąż tłumaczył swoją decyzję. - Piłka nożna to kwestia mentalna. Musimy częściej atakować, być bardziej zorganizowani... Wszystko powoduje spadek pewności siebie i indywidualnych występów. Problem mentalny pojawia się, ponieważ na poziomie sportowym nie czujemy się dobrze - przyznał. - Decyzja została już podjęta. Nasza praca nie jest wysoko ceniona. Przybyliśmy w jednym z najtrudniejszych momentów. To okrutne i nieprzyjemne. Sprawiają, że każdego dnia czujesz się bezwartościowy. Pep, Valverde, widziałem cierpienie Luisa Enrique... Mamy problem. To okrutne - podsumował Xavi.

W środę FC Barcelona zmierzy się w zaległym starciu z Osasuną.