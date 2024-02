Ta scena chwyta za gardło. Wielki polski talent żegna się z klubem [WIDEO]

Karol Borys ma za sobą niezwykle udany okres. Nie dość, że w ubiegłym roku zadebiutował w ekstraklasie w barwach Śląska Wrocław, to doskonale zaprezentował się również na mistrzostwach Europy do lat 17. I choć pod koniec roku nasza kadra zawiodła na MŚ, przegrywając wszystkie trzy mecze, to Borys mimo to znalazł się na liście 50 największych talentów świata według "The Guardian".

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Śląsk Wrocław nie miał jednak co do niego sprecyzowanych planów. - W tej chwili nasz styl gry jest inny, niż preferuje Karol. Nie chodzi o to, że go skreśliliśmy, tylko nie chcemy blokować jego rozwoju - przekazał Patryk Załęczny, prezes klubu.

Wzruszające sceny. Karol Borys pożegnał się z kolegami ze Śląska Wrocław

Niedługo później dowiedzieliśmy się, że Borys przenosi się do Belgii, a konkretniej do KVC Westerlo. "Dodatkowe bogactwo w ataku. Westerlo pozyskuje jeden z największych polskich talentów. Każdy, kto wygoogluje tego gracza, szybko natknie się na kompilacje z tzw. polskim wonderkidem" - napisał klub w komunikacie.

We wtorek przed godziną 18 Śląsk opublikował w mediach społecznościowych materiał wideo z pożegnania Borysa z zespołem. Doszło do wzruszających scen, ponieważ 17-latek nie utrzymał emocji i rozpłakał się, wygłaszając pożegnalne przemówienie. - 10 lat tu byłem, dużo się nauczyłem. Chcę Wam podziękować. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze gdzieś na boisku - powiedział.

Następnie zawodnik zwrócił się bezpośrednio do kibiców wrocławskiego klubu. - Jak już widzieliście, przenoszę się do belgijskiego klubu - Westerlo. Za Śląsk i za chłopaków będę trzymał kciuki, teraz jestem po tej Waszej stronie. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć z mistrza Polski. Hej, Śląsk - podsumował.

Na ten moment nie wiadomo, jak wyglądają szanse Borysa na regularną grę w Westerlo. Jego zespół zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 pkt, mając zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Lider ekstraklasy po rundzie jesiennej Śląsk Wrocław powróci za to na murawę już w niedzielę 11 lutego, kiedy zmierzy się u siebie z Pogonią Szczecin.