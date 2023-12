Nagły zwrot ws. Lewandowskiego. Zmienili mu status

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej doniesień nt. przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Kontrakt napastnika z katalońskim klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku i na dzisiaj trudno wyrokować, że zostanie on wypełniony. Lewandowski jest krytykowany za słabą grę w tym sezonie oraz zaledwie dziewięć bramek w 21 meczach. Nieskuteczność polskiego napastnika pośrednio przyczyniła się do tego, że Barcelona traci już siedem punktów tabeli do pierwszego Realu Madryt.

W ostatnich dniach Barcelonę odwiedził agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi, co tylko wzbudziło kolejne plotki. "To spotkanie w ogóle nie dotyczyło Roberta. Pini przyjechał w zupełnie innej sprawie - słyszymy od osób z otoczenia Lewandowskiego, które również zaprzeczają, by polski napastnik miał odejść z Barcelony. - Nie ma w ogóle takiego tematu - ucinają plotki" - czytamy w tekście Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl.

Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? Klub sondował możliwość transferu do klubu z Arabii Saudyjskiej

"Robert Lewandowski nie jest już nietykalny" - ogłosił kataloński "Sport" w niedzielny poranek. Zdaniem gazety we władzach FC Barcelony rośnie niezadowolenie z poziomu prezentowanego przez 35-latka. "Barcelona obiecuje i krzywoprzysięga, że Lewandowski nie odejdzie latem" - czytamy w artykule. Klub oraz Pini Zahavi mówią jedno, ale rzeczywistość ma być zupełnie inna.

"Nie można wykluczyć latem transferu Roberta Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiego" - poinformował "Sport". Oczywiście podkreślono, że nikt siłą napastnika nie wypchnie, ale w klubie pojawia się coraz więcej głosów przemawiających za jego sprzedażą. Źródło podkreśla, że Barcelona już nawet rozmawiała z arabskim agentem w sprawie zbadania możliwości transferu latem przyszłego roku.

"Latem będzie temat Lewandowskiego" - podsumował kataloński dziennik, co zwiastuje ciekawe i pełne emocji tygodnie wokół kapitana reprezentacji Polski. To o tyle interesujące, że już minionego lata arabskie kluby pukały do drzwi Lewandowskiego z walizkami pełnymi pieniędzy.

Robert Lewandowski zarabia najwięcej w całej lidze hiszpańskiej

Chęć sprzedaż polskiego napastnika przez FC Barcelonę może mieć też drugie dno, nie licząc aspektu sportowego. Według portalu augustman.com Lewandowski zarabia największe pieniądze spośród wszystkich zawodników występujących w lidze hiszpańskiej. Roczne wynagrodzenie 35-latka wyniosło w tym roku 34 miliony dolarów, czyli prawie 134 miliony złotych! To o blisko osiem milionów dolarów więcej od drugiego pod tym względem Toniego Kroosa z Realu Madryt. Odejście zawodnika, który pobiera tyle pieniędzy, na pewno byłoby dużym oddechem dla Barcelony pod kątem finansowym.