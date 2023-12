Ile zarabia Robert Lewandowski? Oto lista najlepiej opłacanych piłkarzy w La Liga

Dziewięć bramek w 21 występach - oto bilans Lewandowskiego w sezonie 2023/24. Polak po raz ostatni wpisał się na listę strzelców 10 grudnia w starciu z Gironą. Nie zachwyca także w reprezentacji - ostatnie gole w narodowych barwach zdobył 7 września w meczu przeciwko Wyspom Owczym.

Robert Lewandowski najlepiej zarabiającym zawodnikiem La Liga! Co za kwota

Jak się okazuje, mimo słabszej formy Robert Lewandowski wciąż jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy ligi hiszpańskiej. Przekłada się to również na jego zarobki. Portal augustman.com opublikował listę najlepiej opłacanych piłkarzy La Liga. Tam Polak jest na samym szczycie.

Roczne wynagrodzenie 35-latka wyniosło w tym roku 34 miliony dolarów, czyli prawie 134 miliony złotych! "Snajper FC Barcelony i kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej obnosi się z jednymi z najbardziej szalonych statystyk kariery piłkarza - w ponad 800 meczach klubowych Lewandowski strzelił 582 gole" - czytamy na portalu.

Lewandowski zarabia ponad osiem milionów dolarów więcej niż Toni Kross, który według zestawienia jest drugim najlepiej opłacanym graczem ligi. Niemiec zainkasował w tym roku 26,5 miliona dolarów (ok. 105 mln zł). Trzeci pod tym względem jest Frenkie de Jong (17,5 mln dolarów, czyli ok. 69 mln zł).

Najlepiej zarabiający piłkarze La Liga (zarobki roczne):

1. Robert Lewandowski - 34 mln dolarów (ok. 134 mln zł)

2. Toni Kross - 26,5 mln dol (ok. 105 mln zł)

3. Frenkie de Jong - 17,5 mln dol (ok. 69 mln zł)

4. Jude Bellingham - 16,4 mln dol (ok. 64 mln zł)

5. Koke - 12 mln dol (ok. 47 mln zł)

6. Luka Modrić, Vinicius Junior (obaj Real Madryt) - 11 mln dol (ok. 42 mln zł)

8. Jan Oblak - 10 mln dol (ok. 39 mln zł)

9. Ilkay Guendogan - 9,8 mln dol (ok. 38 mln zł)

10. David Alaba (Real Madryt) - 9 mln dol (ok. 35 mln zł)

Co ciekawe zarobki Polaka są obecnie wyższe niż jego wartość rynkowa. To w ostatnich miesiącach spadła do 20 milionów euro.