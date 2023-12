Ależ słowa o Skorupskim. Włosi zachwyceni

Dość niespodziewana była decyzja Thiago Motty o posadzeniu Łukasza Skorupskiego na ławce rezerwowych w dwóch ostatnich meczach z AS Romą i Interem w Pucharze Włoch. Bologna spisała się w tym spotkaniach bardzo dobrze, wygrywając odpowiednio 2:0 oraz 2:1, a zmiennik Polaka - Federico Ravaglii - obronił w dodatku rzut karny na Giuseppe Meazza wykonywany przez Lautaro Martineza.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Skorupski utrzymał w grze rewelację sezonu. "Fenomenalny"

32-letni Polak wrócił jednak do bramki na ligowe starcie z Atalantą i walnie przyczynił się do zdobycia trzech punktów oraz czystego konta gospodarzy. Zwycięstwo dał im w 86. minucie Lewis Ferguson, ale nic by to nie dało, gdyby nie gra polskiego golkipera.

Potwierdzają to noty. Portal tuttomercatoweb.com przyznał mu "siódemkę".

"Świetną interwencją w obu połowach utrzymał wynik 0:0, zatrzymując próby Edersona i Charlesa De Ketelaere'a" - czytamy.

Na taką samą notę ocenił go "Eurosport". - Był fenomenalny przy swoim wyjściu na Edersona. Interwencja, która potwierdziła, że decyzja Thiago Motty o wystawieniu go w pierwszym składzie była dobra" - podkreślają dziennikarze.

Krótkim słowem "fenomenalny" powrót do gry w wyjściowej jedenastce podsumowała "La Gazzeta dello Sport", również przyznając mu siódemkę.

Kibice Bologni są już przyzwyczajeni do bardzo dobrej gry 32-latka. "Wczesne wyjście do Koopmeoneirsa pod koniec pierwszej połowy uratowało wynik. Reszta to zwykły dzień w biurze" - czytamy na portalu bolognatoday.it.

Ekipa Łukasza Skorupskiego po 17. kolejkach ma na swoim koncie 31 punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza jej bilans bramkowy, gdyż straciła tylko 12 goli. Lepszy pod tym względem jest tylko Inter (7) oraz Juventus (11). Następny mecz Bologna zagra za tydzień z Udinese na wyjeździe.