Kiedy gra Barcelona? Gdzie oglądać Rayo - Barcelona? [TRANSMISJA, WYNIK, STREAM LIVE]

W ostatnich dwóch spotkaniach FC Barcelona wygrała 1:0 z Realem Sociedad oraz 2:1 z Deportivo Alaves. Sześć punktów pozwolił drużynie Xaviego utrzymać dystans do Girony, ale przede wszystkim Realu Madryt. Mimo to coraz częściej mówi się o tym, że zespół pogrążony jest w kryzysie.

Rayo Vallecano - FC Barcelona. Duże problemy Xaviego. Na co stać Roberta Lewandowskiego?

Podczas przerwy reprezentacyjnej do Barcelony dotarły dwie bardzo złe wiadomości. Podczas meczu Hiszpania - Gruzja więzadła zerwał Gavi, który może pauzować do końca sezonu. Pomocnik był kluczową postacią, zagrał 15 meczów w tym sezonie. Już w sobotę Xavi będzie mógł go jednak zastąpić Frenkiem de Jongiem, który pauzował przez dwa miesiące z powodu urazu.

W czasie przerwy na kadrę uraz doznał Marc-Andre ter Stegen. W jego przypadku przerwa powinna być krótka, ale z Rayo prawdopodobnie nie zagra. W jego miejsce Xavi musi wstawić na rezerwowego Inakiego Penę.

Według hiszpańskich mediów skład Barcelony ma wyglądać następująco: Inaki Pena - Joao Cancelo, Jules Kounde, Inigo Martinez, Alejandro Balde - Ilkay Guendogan, Pedri, Frankie de Jong - Ferran Torres, Joao Felix, Robert Lewandowski.

Rayo wydaje się być zdradliwym rywalem. W ostatnich trzech meczach zdobyło zaledwie punkty, ale grała z ligową czołówką. Ostatnio przegrało 1:2 z rewelacyjną Gironą, a dwa remisy wywalczyło w meczach z Realem Madryt oraz Realem Sociedad, a więc czołowymi zespołami ligi.

Kiedy gra Barcelona? Gdzie oglądać Rayo - Barcelona? Transmisja, wynik meczu na żywo, stream live

Spotkanie Rayo - Barcelona odbędzie się w sobotę 25 listopada. Początek o godzinie 14.00. Transmisja TV na Canal+Premium, a w internecie na platformie Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.