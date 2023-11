Ujawniła kulisy turnieju WTA Finals. "Jak czuliby się wszyscy polscy kibice?"

Przy Organizacji Kobiecego Tenisa (WTA) funkcjonuje od lat tzw. Rada Tenisistek. To organ składający się z kilku przedstawicielek zawodniczek. Mają reprezentować pozostałe tenisistki, w ich imieniu współdecydować w najważniejszych sprawach dla kobiecych rozgrywek.

Do Rady Tenisistek od lat należy m.in. Serbka Aleksandra Krunić. Dziś jest 683. w rankingu WTA, ale pięć lat temu była nawet 39. Rada tak jest skonstruowana, że składa się z zawodniczek reprezentujących różne przedziały w rankingu. Krunić występuje w niej jako przedstawicielka zawodniczek poniżej 100. miejsca w zestawieniu WTA.

Skontaktowaliśmy się z Aleksandrą Krunić by zapytać ją o kilka spraw, które w ostatnich tygodniach wywołały wiele zamieszanie w kobiecym tenisie. Przede wszystkim chcieliśmy poznać jej perspektywę na wybór Cancun jako lokalizacji WTA Finals. Turniej w Meksyku był fatalnie zorganizowany. Kort był źle przygotowany, cały czas padało i wiało, co w tym okresie roku nie mogło być zaskoczeniem w takim miejscu świata.

Zamieszanie ws. WTA Finals

- Jeśli chodzi o turniej WTA Finals, przedstawiono kilka opcji, a Cancun z kilku przyczyn wydawało się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Jednym z powodów było zapewnienie równych szans dla wszystkich tenisistek, do tego większa pula nagród dla uczestniczek turnieju, co było częścią umowy z meksykańskimi organizatorami - mówi Krunić w rozmowie z portalem Sport.pl.

Media informowały, że inną kandydaturą pozostawała długo Ostrawa. Rozgrywano tam już w przeszłości turniej rangi WTA 500. Do tego byłoby bliżej do Sewilli, gdzie chwilę później ruszyły finały reprezentacyjnych rozgrywek Billie Jean King Cup, a część uczestniczek WTA Finals miała zagrać także w drużynie narodowej. Do tego w tegorocznym Turnieju Mistrzyń zagrały trzy Czeszki: Marketa Vondrousova oraz debel Katerina Siniakova - Barbora Krejcikova.

- Mogę was zapewnić, że gdyby nie było żadnych obaw co do dopuszczenia tenisistek do turnieju, nasz proces myślowy wyglądałby zupełnie inaczej. Czechy byłyby oczywistym wyborem, biorąc pod uwagę czeskie zawodniczki (które zasługują na zorganizowanie imprezy u siebie), a także harmonogram późniejszych finałów Billie Jean King Cup - mówi Krunić.

Nasza rozmówczyni wskazuje, że Ostrawa nie została wybrana, bo Czesi nie mogli zagwarantować, że wszystkie tenisistki będą mogły u nich zagrać. O co chodzi? Latem czeski rząd wprowadził przepisy, w myśl których w turniejach sportowych nie mogą występować w ich kraju zawodnicy podchodzący z Rosji i Białorusi. Z tego powodu w lipcu do turnieju WTA 250 w Pradze nie zostały dopuszczone tenisistki z Rosji i Białorusi. Do WTA Finals 2023 zakwalifikowała się z kolei w singlu Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Wiera Zwonariowa.

Krunić jak Linette

- Ta kwestia nie była prosta i ryzyko z nią związane wyglądało na zbyt duże, nie tylko dla tenisistek z Rosji i Białorusi, ale także dla wszystkich innych zakwalifikowanych zawodniczek. Czy możesz sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby dwie-trzy dziewczyny nie zostały wpuszczone do Czech? Mielibyśmy sytuację, w której finały musiałyby zostać odwołane - przekonuje Krunić.

I dodaje, zadając pytania: "W jaki sposób byłoby to wtedy sprawiedliwe w stosunku do innych zakwalifikowanych tenisistek, które cały rok pracowały na to, by uzyskać awans do turnieju WTA Finals? W jaki sposób byłoby to uczciwe wobec wszystkich fanów, którzy ostatecznie przynajmniej mieli możliwość zobaczyć finały, zamiast ryzykować odebranie im tej szansy? Jak czuliby się wszyscy polscy kibice, gdyby rzeczywiście doszło do odwołania turnieju?"

W podobny sposób decyzję o odrzuceniu Ostrawy tłumaczyła ostatnio w rozmowie z Interią Magda Linette, która do niedawna również należała do Rady Tenisistek przy WTA. - W Ostrawie minus był taki, że nie miałyśmy stuprocentowej gwarancji, że wszystkie dziewczyny będą mogły zagrać. Gdyby choć jedna nie została wpuszczona do kraju, turniej by się nie odbył, co wiązałoby się z ogromną karą. Taką mniej więcej wielkości całej tej inwestycji - mówiła Linette.

Aleksandra Krunić przyznała nam, że Rada Tenisistek poparła decyzję WTA o organizacji finałów w Cancun. - Biorąc pod uwagę wyzwania polityczne, myślę, że Cancun było w rzeczywistości najbezpieczniejszą opcją dla wszystkich tenisistek, ich fanów, rozgrywek WTA i wszystkich kluczowych partnerów. Decyzja była niezwykle trudne i wymagająca, ale ryzyko było zbyt poważne - mówi Serbka.

Co z tą Ostrawą?

- Czy możecie sobie wyobrazić, jak bym się czuła, jako członkini Rady, gdybym sugerowała daną lokalizację, a następnie część zawodniczek nie mogłaby tam zagrać? Naszym zadaniem jest ochrona wszystkich tenisistek i to właśnie tutaj zrobiliśmy - przekonuje Krunić.

Turniej WTA Finals w Ostrawie chciał organizować biznesmen Tomas Petera. W rozmowie z portalem sport.pl mówił: "WTA i Steve (Simon - przyp.red.) otrzymali ode mnie list pochodzący od czeskiego rządu. Wskazano w nim, że Aryna Sabalenka i inne zawodniczki będą dopuszczone do występowania na terenie naszego kraju bez żadnych ograniczeń z wyjątkiem konieczności gry bez flagi i innych oznaczeń narodowych. Podobne zasady obowiązują dziś na całym świecie w tenisie, nie były to więc regulacje w żaden sposób wyjątkowe".

Co na to Aleksandra Krunić? - Listy można dostarczyć, ale kto może zapewnić, że okoliczności nie zmienią się? Zwłaszcza w tych bardzo niestabilnych czasach, gdy w wielu miejscach na świecie obserwujemy rosnące obawy i niestabilną sytuację - mówi tenisistka.

I dodaje: "WTA otrzymała także listy z gwarancjami dotyczącymi udziału wszystkich naszych tenisistek w europejskich turniejach latem tego roku. I co się potem stało? Zmiana w ostatniej chwili i część naszych tenisistek nie mogła wjechać do kraju (do Czech - przyp.red.) i zagrać w turnieju (w Pradze - przyp.red.). Czy sądzicie, że jest to ryzyko, które możemy/powinniśmy podjąć? Osobiście uważam, że nie".

Decyzję o wyborze Cancun ogłoszono zaledwie dwa miesiące przed startem turnieju. Dlatego tak późno? - Mieliśmy zaplanowany powrót do Shenzhen w Chinach (turniej WTA Finals odbywał się tam w 2019 roku - przyp. red.). Niestety ostatecznie wycofali się. To spowodowało, że w ostatniej chwili musieliśmy poradzić sobie z tą sytuacją. Oczywiście ostatecznie rozwiązanie nie było idealne, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić więcej, znajdując się w tak trudnej sytuacji - mówi Krunić.

Jak już było wspomniane, turniej WTA Finals odbył się tuż przed finałami Billie Jean King Cup. Zawody w Cancun skończyły się w poniedziałek, impreza w Sewilli ruszyła we wtorek. Turniej reprezentacyjny organizuje Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF).

- Przedstawiciele ITF uczestniczą w spotkaniach naszego zarządu, stąd byli świadomi planów gry w Shenzhen, odpowiednio wycofania się Shenzhen i przedstawionych później opcji. ITF zdecydowało się na Sewillę znacznie wcześniej, co oznaczało, że byliśmy zablokowani. W idealnym scenariuszu Czechy byłyby rozwiązaniem na lokalizację WTA Finals, gdyby nie ryzyko związane z dopuszczeniem tenisistek - mówi Krunić.

Spór tenisistek z WTA

Media informowały ostatnio na temat sporu na linii czołowe tenisistki - WTA. Zawodniczki wystosowały list (podpisały go m.in. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina), w którym domagają się m.in. zabezpieczenia ich interesów w przypadku ciąży lub kontuzji, poprawy warunków na turniejach czy stworzenia lepszego kalendarza rozgrywek. Swój list w tym zakresie wysłała do działaczy także Iga Świątek.

Jak na to zamieszanie patrzy Aleksandra Krunić, która dużo częściej niż większość zawodniczek ma okazję kontaktować się z działaczami WTA? Czy tenisistki są słuchane? - Mam wrażenie, że tak, zdecydowanie jesteśmy słuchane – chociaż muszę przyznać, że bardzo chciałabym poruszać się w szybszym tempie - przyznaje.

- Jako Rada Tenisistek niemal codziennie komunikujemy się z przedstawicielami zarządu, szukamy informacji i opinii na wiele tematów. Mamy także comiesięczne spotkania ze Stevem Simonem, a także innymi grupami roboczymi i komitetami, które zajmują się różnymi tematami wokół rozgrywek.Ostatnio pracowaliśmy m.in. nad kwestiami dotyczącymi kalendarza, standardów turniejowych i piłek, coraz większych naszywek z logo sponsorskim na strojach zawodniczek, kamer w obszarach o ograniczonym dostępie dla innych podmiotów niż tenisistki - tłumaczy Krunić.

Temat kamer ma zapewne związek z tegorocznym US Open. Mogliśmy po finale zobaczyć, jak Aryna Sabalenka wściekła po przegranej z Coco Gauff zeszła do szatni, a po drodze na korytarzu złamała rakietą. W opinii wielu fani nie powinni mieć możliwości śledzenia tego, co Sabalenka robiła już po zejściu z kortu.

Aleksandra Krunić postanowiła także stanąć w obronie krytykowanego ostatnio mocno przez kibiców i dziennikarzy szefa WTA. - Ostatnie artykuły w mediach były niesprawiedliwe wobec Steve'a Simona i Rady Tenisistek przy WTA. Ludzie wypowiadają się nie mając wiedzy, co zrobiliśmy, nad czym aktualnie pracujemy i co jest na naszej liście rzeczy do zrobienia. To smutne, że ciężka praca i ambicje tak wielu osób są tak lekko traktowane i krytykowane bez namysłu - powiedziała.

Krunić podkreśliła, że sytuacja finansowa WTA staje się powoli coraz lepsza. Wskazała m.in. na współpracę od marca z funduszem CVC Capital Partner, który przeznaczy 150 mln dolarów. - Jesteśmy w momencie, w którym zrobiliśmy ogromny krok naprzód w zakresie inwestycji CVC. Wreszcie mamy zasoby do rozwoju w oparciu o aktywa WTA - powiedziała.

Na koniec odniosła się także do ostatnich postulatów tenisistek. - Jeśli chodzi o organizacje turniejów – powstały komitety, które składają się zarówno z przedstawicielek tenisistek, jak i organizatorów turniejów. Pracujemy, by rozwiązać problemy. Urlop macierzyński i gwarantowany dochód (na czas kontuzji czy ciąży - przyp.red.) to kwestie, którymi obecnie zajmuje się WTA. Nie jestem pewna, czy wszyscy wiedzą, ale w WTA mamy z kolei program dla osób niepełnosprawnych – nie sądzę, żeby tenisiści w ATP mieli podobne rozwiązania - kończy Aleksandra Krunić.