Miał być czarnym koniem, już jest faworytem. "Stworzył" go Thurnbichler

Ma 21 lat, a już jest trzykrotnym złotym medalistą mistrzostw świata juniorów z Zakopanego z 2022 roku, brązowym medalistą mistrzostw świata seniorów w drużynie z Planicy z zeszłego roku, a do tego trzykrotnie stawał na najniższym stopniu podium konkursów Pucharu Świata - w Lake Placid, Lillehammer i Vikersund. Daniel Tschofenig w bardzo krótkim czasie z młodego talentu przeobraził się w zawodnika, który ma wszystko, żeby wejść na sam szczyt. tym sezonie powinien być jednym z faworytów do zwycięstw - jesienią został podwójnym mistrzem Austrii, a latem wygrywał konkurs igrzysk europejskich na normalnej skoczni w Zakopanem. Daniel Tschofenig w bardzo krótkim czasie z młodego talentu przeobraził się w zawodnika, który ma wszystko, żeby wejść na sam szczyt.

W rozmowie ze Sport.pl mówi o swoich początkach i wychowywaniu się w klubie z pogranicza austriackiej i słoweńskiej myśli szkoleniowej, o tym, w jaki sposób prowadził go Thomas Thurnbichler i jakie cele stawia sobie na przyszłość jako nowa twarz Red Bulla w skokach.

Jakub Balcerski: Nowy kask, aż trudno cię w nim poznać. Jak się w nim czujesz?

Daniel Tschofenig: Znakomicie. To było moje marzenie, bardzo chciałem skakać w barwach Red Bulla. To coś symbolicznego i bardzo ważnego dla mojej kariery. Cieszę się, że doszedłem do tego momentu i teraz nic tylko się rozwijać.

To porozmawiajmy o tym, jak się tu znalazłeś. Przeskok ze skoków juniorskich do seniorskich dla wielu jest realnym problemem. U ciebie wyglądało to bardzo płynnie. Czujesz różnicę startowania w Pucharze Świata, a na innym poziomie, bez takiej presji i z innymi celami?

To oczywiście coś innego. Skupia się na mnie więcej par oczu, przestałem być anonimowy. Ale nie chodzi o to, żeby o tym myśleć, czy zastanawiać się, jak ktoś na ciebie reaguje. Najlepiej się do tego przystosować i robić swoje.

Od samego początku kariery, skakania w niewielkim klubie w Achomitz na granicy Austrii i Słowenii, wiedziałeś, że twoja droga prowadzi na szczyt skoków, tu, gdzie jesteś teraz?

Śniłem o tym, jak chyba każdy, kto zaczynał skakać. Byłem świadomy od bardzo młodego wieku, że to nie dla każdego i że nie wszyscy spotkamy się kiedyś na szczycie. Trzeba ciężko pracować, być konsekwentnym i robić wszystko, co może ci pomóc w tej drodze. Uczucie, które towarzyszy mi, odkąd tu się znalazłem, jest wyjątkowe.

Nie byłeś najłatwiejszym młodym skoczkiem do poprowadzenia, prawda? "Zawsze złościł się, wściekał, gdy nie był w czołówce. Czasem to robiło się wręcz śmieszne" - mówił nam twój trener z Achomitz, Franz Wiegele Jr., który wspominał, jak rzucałeś nartami po nieudanych zawodach.

Wszedłem na wysoki poziom już od najmłodszych lat. Zawsze starałem się być dla siebie surowy i kiedy mi nie szło, faktycznie chciałem rzucać nartami i od razu szukać popełnionych błędów. Od tego momentu wiele się jednak zmieniło. Dojrzałem i choć nadal sobie nie odpuszczam, to już w pozytywnym znaczeniu tych słów.

To kiedy naprawdę poczułeś, że dorastasz i się zmieniasz?

- Ten proces zaczął się wcześnie, może takim punktem zwrotnym było pójście do szkoły w Stams. Moje licealne lata. Choć okresem, gdy rozwinąłem się najbardziej był rok po rozpoczęciu nauki w Stams. I zeszły rok, gdy wszedłem do Pucharu Świata. Myślę, że do tej pory w mojej karierze wszystko toczyło się tak, jak powinno. Z tego się bardzo cieszę.

Achomitz to austriacko-słoweński klub, położony blisko granicy obu państw. Wiem, że masz przyjaciół z dzieciństwa także w Słowenii. W sumie chyba można byłoby powiedzieć, że jesteś dzieckiem dwóch wielkich myśli szkoleniowych w skokach, prawda?

Chyba tak, ha, ha. Klub w Achomitz funkcjonuje nawet w dwóch językach: niemieckim i słoweńskim. Nauczyłem się słoweńskiego, gdy chodziłem do podstawówki, ale teraz już go raczej nie używam. Nauka nie była łatwa, a później zmieniłem szkołę i nie musiałem już w nim mówić. Szkoda, bo teraz żałuję, że nie znam większości słów i chciałbym mówić płynnym słoweńskim. Umie go mój dziadek, ja nie, ale może moje dzieci się go nauczą? Zobaczymy.

Jak ci było w Stams? To szkoła dla młodych skoczków, ale wiele osób twierdzi, że zyskuje się tam doświadczenie, które pozwoliłoby z miejsca zostać trenerem. Dlatego w Austrii jest ich tak wielu.

Stams nie jest jednak niczym łatwym. Dostajesz się tam w wieku 14-15 lat i często, jak w moim przypadku, żyjesz z daleka od domu od najmłodszych lat. Sama szkoła i nasz system w Austrii są niezwykłe i działają bardzo dobrze. Większość osób w naszej kadrze się z niej wywodzi. Dorosłem tam, bardzo się rozwinąłem jako skoczek, ale także jako człowiek. To nadal, po wielu latach, jedno z niewielu takich miejsc na całym świecie. Jej dziedzictwo jest czymś niesamowitym.

Który trener stał się dla ciebie najważniejszym, pokierował twoją karierą w najlepszy sposób?

Przez cztery lata pracowałem z Danielem Lacknerem, który trafił do Stams w tym samym czasie co ja: on jako początkujący trener, ja jako młody skoczek. Najwięcej pozmieniało się u mnie w ostatnim roku nauki w Stams. Wtedy na mojej drodze stanął też Thomas Thurnbichler. Pracowaliśmy razem z Danielem i to był punkt, gdy wszystko ruszyło w odpowiednim kierunku.

Jak opisałbyś współpracę z Thomasem? Jak zmieniał się też w twoich oczach jako trener? Pracowałeś z nim, gdy był odpowiedzialny za skoczków w Tyrolu, potem austriackich juniorów, a następnie wspierał cię jako asystent Andreasa Widhoelzla w kadrze A.

Był nieco inny od pozostałych trenerów, a moje wrażenie pogłębiał fakt, że przyszedł w ostatnim roku nauki w Stams. Nie był nauczycielem, a raczej młodym gościem, który nauczył się wiele i był gotowy przekazywać to innym. Chciał być jakby częścią mnie, nas, zawodników. Trudno opisać, jak pracuje ze skoczkami. Chyba najlepiej będzie, jeśli powiem, że siada obok ciebie i patrzy na wszystko wspólnie, z twojego poziomu. Nigdy z góry.

Co ci się najbardziej podobało w tej współpracy?

Jest wiele rzeczy, których od ciebie chce, jest bardzo wymagający. U mnie to wypaliło, bo lubię taki styl i mi pasuje, ale wiem, że inni mieli wiele problemów. Thomas po prostu mówił mi, co powinienem zrobić, ja starałem się do tego dostosować, a to dawało efekty.

Ale czy był rygorystyczny? Nie do końca. Mogłeś wypić z nim piwo, tylko nie przywiązywał się do nikogo tak, żeby wychodzić z nim w miasto w każdy weekend. Chciał być jednak blisko nas, więc bawił się z nami, starał się być naszym towarzyszem. Jednocześnie wiedział, czego powinien wymagać na skoczni, czy gdy rozmawialiśmy np. o nawykach żywieniowych.

Słowem-kluczem dla twojego rozwoju jest stabilność. I chyba jeszcze cierpliwość. Jesteś wzorcowym przykładem wspinania się po kolejnych szczeblach drabiny w skokach: od sukcesów jako junior przez start w Pucharze Świata, wejście do najlepszej dziesiątki i w końcu szanse na podium.

To idealna ścieżka, coś, co dobrze na mnie wpłynęło. Dla każdego jest inaczej, ale w moich oczach to ta właściwa: zaczynasz powoli, spokojnie, jak trzy lata temu, gdy dwa razy punktowałem w PŚ. Potem pierwszy raz w dwudziestce, najlepszej dziesiątce. To wszystko szło po kolei, nie trzeba było niczego przyspieszać. Za każdym razem zaczynałem nowy rozdział, pracowałem dalej.

W zeszłym sezonie przyszły pierwsze miejsca na podium, a nawet szanse na zwycięstwa, które dopiero uczę się wykorzystywać. Teraz każdy krok nie będzie może już tak wielki jak te z przeszłości, ale za to jeden jest trudniejszy od drugiego. Pokonywanie kolejnych wyzwań to coś, co mnie napędza, jakie by one nie były.

Kto jest lepszym mentorem w waszej kadrze: najbardziej utytułowany Stefan Kraft, czy najbardziej doświadczony Manuel Fettner?

Stefan ma ponad 90 podiów w zawodach Pucharu Świata, więc zawsze wie, co robi. Manuel jest w tym sporcie jeszcze dłużej i doskonale zna się np. na sprzęcie. Kiedy dostosowujesz coś technologicznie, to chyba "Fetti" pomoże ci bardziej, a gdy chodzi o same skoki, może lepiej zwrócić się do "Kraftiego". Ale to tylko mój punkt widzenia, pewnie można to robić także wymiennie.

Jak się czułeś, gdy zaczęto nazywać cię "czarnym koniem" w zeszłym sezonie?

Dla mnie to duży komplement. To chyba położenie, w którym wielu zawodników chciałoby być. W zeszłym roku skupiała się na mnie spora uwaga mediów i potraktowałem to, jako szansę do nauki radzenia sobie z presją. Gdyby ktoś powiedział mi, że tak będzie kilka lat wcześniej, to chyba bym jeszcze nie uwierzył. Choć pewnie, że chciałem być kimś w takiej roli, nawet jeśli wiąże się z nią pewna odpowiedzialność.

Teraz wiele osób widzi w tobie coraz większego faworyta do wygrywania w najważniejszych zawodach czy na wielkich imprezach. A jak ty do tego podchodzisz, jakie stawiasz sobie cele? Nadal jesteś spokojny i chcesz stabilnego rozwoju, czy teraz możesz szaleć?

Przy najważniejszych punktach sezonu zawsze chcę się dobrze bawić. Po to osiągam cele po drodze do wielkich imprez, żeby tam po prostu cieszyć się tym, co robię. Byłem już na podium, więc spełniłem jeden z największych celów do tej pory. Jasne, że teraz chcę więcej: zwycięstw, czy medali, ale czołówka jest bardzo szeroka, a nasza drużyna tak silna, że czasem, gdy masz kryzys formy, trudno się w niej utrzymać na dłużej. Musisz skakać równo i na bardzo wysokim poziomie. Jestem jednak pewny, że mnie na to stać.