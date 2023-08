Lewandowski zrobił furorę. Takim cacuszkiem przyjechał na trening. Cena zwala z nóg [WIDEO]

FC Barcelona wróciła już z tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegrała trzy sparingi - wygrała z Realem Madryt (3:0) i AC Milanem (1:0). Wpadka przydarzyła jej się w starciu z Arsenalem (3:5). Drużynie Xaviego Hernandeza towarzyszył Robert Lewandowski, który rozczarował w USA - strzelił tylko jednego gola. Polak nie załamuje się jednak i już intensywnie pracuje nad powrotem do najlepszej dyspozycji. W niedzielę pojawił się na treningu zespołu. Duże wrażenie zrobił też pojazd, którym przyjechał.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Lewandowski przyjechał na trening Bentleyem. Nie każdego stać na takie auto

Do mediów społecznościowych trafiły nagrania, na których Lewandowski podjeżdża pod ośrodek szkoleniowy Barcelony. Okazuje się, że napastnik wybrał jedno z najdroższych aut, jakie posiada w kolekcji. Mowa o Bentleyu Continental GPC.

Turecki gigant chciał reprezentanta Polski. Klub Polaka nawet nie odpowiedział na ofertę

Pojazd wyceniany jest od 930 tys. zł do nawet 1,5 mln zł. Ten elegancki kabriolet posiada 12-cylindrowy silnik o pojemności sześciu litrów i mocy 635 KM. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie cztery sekundy. Z kolei maksymalną prędkością, jaką jest w stanie osiągnąć, to 300 km/h. Na nagraniach widać, jak kibice robią zdjęcia piłkarzowi oraz Bentleyowi. "Wow", "Szaleństwo" - pisali internauci.

Imponująca kolekcja samochodów Lewandowskiego

To nie pierwszy raz, kiedy Lewandowski został przyłapany w tym modelu auta. Podjechał nim także na galę wręczenia Złotego Buta w listopadzie 2022 roku. Co więcej, kilka miesięcy temu Polak pochwalił się, że identyczny model, ale zabawkowy sprezentował jednej ze swoich córek.

Bentley to nie jedyny samochód w kolekcji kapitana biało-czerwonych. W garażu posiada też dwa modele Ferrari: F12 Berlinetta za około mln złotych oraz 488 Spider za nieco ponad mln złotych. Może pochwalić się też Porsche 911 Speedster o wartości 1,3 mln złotych.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Niewiarygodne! Man City miało trofeum na wyciągnięcie ręki do 101. minuty meczu! Przegrało

Teraz przed Lewandowskim i Barceloną powrót do ligowych zmagań. Rywalizację rozpoczną od starcia z Getafe, które zaplanowano na niedzielę 13 sierpnia. Wcześniej, bo we wtorek 8 sierpnia Katalończycy zmierzą się z Tottenhamem o Puchar Gampera. Celem drużyny Xaviego na ten sezon jest przede wszystkim obrona tytułu w La Liga i walka o trofea w europejskich pucharach.