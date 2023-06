Żona Abidala już nie wytrzymuje. Skompromituje go za piekło, które jej zgotował

Eric Abidal był jednym z kluczowych zawodników FC Barcelony (2007-2013), z którą zdobył m.in. dwa trofea Ligi Mistrzów. W 2011 roku zachorował na raka i poddał się przeszczepowi wątroby, którą otrzymał od kuzyna. Po przeprowadzeniu szeregu badań okazało się, że dawca nie był spokrewniony z piłkarzem. W związku z tym Abidala podejrzewano o handel narządami. Teraz na jaw wyszła kolejna afera z jego udziałem.

Kłopoty Erica Abidala. Żona grozi mu ujawnieniem kompromitujących informacji

Jak donosi kataloński "Sport" Hayet Kebir, a więc żona Francuza, zagroziła mu za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ujawni "piekło", jakie 43-latek zgotował jej w trakcie małżeństwa. W ten sposób chce nakłonić go do podpisania papierów rozwodowych.

"Moja cierpliwość ma granicę... Próbowałam chronić nasze dzieci, ale ty zdecydowałeś inaczej i nadużyłeś mojej dobroci. Jeśli tak wybrałeś, to wiedz, że właśnie wypowiedziałeś wojnę. Od teraz moje kolejne 'posty' będą opowiadać o piekle, które zgotowałeś mi przez 10 lat. Najgorsze były dwa ostatnie lata, kiedy złożyłam wniosek o rozwód po Twojej niewierności, która przyniosła mi wiele wstydu" - napisała Kebir w mediach społecznościowych.

Żona Abidala przyznała, że życie z piłkarzem odcisnęło piętno na jej zdrowiu psychicznym. "Walczę od ponad roku, aby nie pogrążyć się w depresji z powodu wszystkich rzeczy, które się dzieją i o których wy nie wiecie. Tonę…" - czytamy.

Kebira przyznała, że już od wielu miesięcy stara się przekonać Abidala do rozwodu. Podobnie postępują też prawnicy. Były piłkarz pozostaje jednak niewzruszony, więc kobieta chce wywrzeć na nim presję, publikując nieznana dotąd fakty z ich życia.

Abidal nie chce zgodzić się na rozwód. Żona mówi "dość"

"Nasi adwokaci nie byli w stanie nauczyć Cię rozsądku, więc zrobię to publicznie: Eric, podpisz dokumenty rozwodowe. Niech to rozstanie stanie się już formalnością, abyś mógł w pełni przeżyć życie z nową kobietą. Proszę o to z szacunku do mnie i naszych dzieci. Nawet w separacji godność musi być obecna. Nie chcesz się rozwodzić, bo już nie jestem twoim priorytetem" - zakończyła.

W mediach społecznościowych natychmiast pojawiło się wiele słów wsparcia skierowanych do Kebiry. "Jesteś wspaniałym przykładem walki o godność. Życzymy Ci wiele siły" - to tylko jeden z wielu komentarzy. Abidal i Kebira pozostają w związku małżeńskim od 2007 roku. Wspólnie doczekali się dwójki potomstwa.

W pierwszych latach kariery Abidal grał dla takich klubów, jak AS Monaco czy Olympique Lyon. Przygodę z futbolem zakończył w Olympiakosie Pireus w 2015 roku. Później przez dwa sezony pełnił też funkcję dyrektora sportowego Barcelony.