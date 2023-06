Gwiazdor BVB bez powołania na mecz z Polską. Magath nie zostawia na nim suchej nitki

Hansi Flick ogłosił na początku czerwca kadrę Niemiec na trzy mecze towarzyskie przeciwko Ukrainie (12.06), Polsce (16.06) i Kolumbii (20.06). Spośród jego wyborów zaskoczeniem było powołanie Thilo Kehrera z West Hamu United i pominięcie m.in. Karima Adeyemiego czy Niklasa Suele z Borussii Dortmund. Selekcjoner naszych zachodnich sąsiadów postawił na tym zgrupowaniu na zmianę taktyki na trójkę środkowych obrońców. - To nie będzie dla nich łatwe, ale mam nadzieję, że będą gotowi cierpieć - mówił Flick przed meczem z Ukrainą.

Magath krytykuje piłkarza Borussii Dortmund. "Ma dziesięć kilogramów nadwagi"

Niklas Suele przeniósł się do Borussii Dortmund przed startem minionego sezonu na zasadzie wolnego transferu. Ostatecznie został wicemistrzem Niemiec, notując dwa gole i cztery asysty w 41 meczach. Ostro do braku powołania dla gracza BVB odniósł się Felix Magath. - Nie rozumiem, dlaczego ludzie w ogóle o tym mówią. To profesjonalny sport, a ja nie znam żadnego profesjonalnego gracza, który miałby dziesięć kilogramów nadwagi. Nigdy tego nie widziałem. Jestem tym zaniepokojony, ale to nie powinno być tematem dyskusji - powiedział na antenie Sky.

W kolejnym etapie rozmowy były trener Bayernu Monachium czy Wolfsburga poszedł o krok dalej, krytykując Suele. - Profesjonalny sportowiec, który zarabia siedmiocyfrową kwotę - nie obchodzi mnie, gdzie je - i chodzi z nadwagą dziesięciu kilogramów, to nie powinno być możliwe. Wszyscy nadal uważają, że to powinno być akceptowane. Zawsze słyszę, że gramy szybką piłkę w Bundeslidze i wszyscy są tak szybcy. Więc zadaję sobie pytanie, jak to możliwe mieć taką nadwagę? Nie rozumiem tego - dodał szkoleniowiec.

Warto dodać, że taka krytyka wokół Suele pojawiła się przy okazji transferu do Borussii Dortmund. Wtedy w obronę wziął go agent oraz Sebastian Kehl, dyrektor sportowy BVB. A spośród środkowych obrońców Hansi Flick postawił w kadrze na Matthiasa Gintera (Werder Brema), Thilo Kehrera (West Ham), Lukasa Klostermanna (RB Lipsk), Antonio Rudigera (Real Madryt), Nico Schlotterbeck (BVB) i Malicka Thiawa (AC Milan). Zdaniem "Bilda" Niemcy wyjdą w następującym składzie:

Marc-Andre ter Stegen - Antonio Rudiger, Matthias Ginter, Thilo Kehrer - Robin Gosens, Jamal Musiala, Emre Can, Joshua Kimmich, Jonas Hofmann - Niclas Fullkrug, Kai Havertz

Mecz Polski z Niemcami odbędzie się w piątek 16 czerwca o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. To będzie wyjątkowe spotkanie ze względu na pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego i zakończenie kariery reprezentacyjnej.