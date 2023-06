Barcelona ma problem. Musi wypełnić dużą lukę. Realizuje "plan B"

FC Barcelona w przyszłym sezonie po raz pierwszy od wielu lat będzie musiała sobie radzić bez Sergio Busquetsa. Pomocnik nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego z końcem czerwca kontraktu i odejdzie na zasadzie wolnego transferu. Teraz Katalończycy poszukują jego następcy.

FC Barcelona szuka następcy Sergio Busquetsa. W grze dwa nazwiska

Xavi naciska na to, aby sprowadzić jak najbardziej jakościowego następcę 34-latka, co jest trudne ze względu na ograniczony budżet transferowy. Trener bardzo liczył na sprowadzenie Martina Zubimendiego z Realu Sociedad, tyle że ten woli pozostać w obecnym klubie, w dodatku ma też wysoką klauzulę odstępnego w wysokości 60 mln euro.

W tej sytuacji Deco, który niebawem zostanie dyrektorem sportowym klubu, skupił się na innych opcjach. Według katalońskiego "Sportu" będzie to "Plan B", polegający na zakontraktowaniu Joao Palhinhi z Fulham albo Florentino Luisa z Benfiki. Pierwszego z nich obecny klub wycenia na 50 milionów euro, ale istniałaby możliwość obniżenia ceny poprzez włączenia do transakcji innego zawodnika. "Jest pole do negocjacji" - zaznaczył dziennik.

Drugi ma wpisaną w umowę klauzulę w wysokości 120 mln euro, ale być może udałoby się go wykupić nawet za sumę trzykrotnie mniejszą. Poza tym tu również można by włączyć do transakcji innego piłkarz. "Luisa chce wiele europejskich klubów, ale piłkarz byłby zachwycony, gdyby trafił na Camp Nou" - podkreślił "Sport".

FC Barcelona z ograniczonym budżetem transferowym

"Sport" podkreślił, że nawet sprowadzenie tych zawodników może okazać się problematyczne. "To jasne, że transferów będzie można dokonywać tylko wtedy, gdy będą sprzedaże, które dadzą zastrzyk gotówki i pozwolą obniżyć budżet płacowy" - podsumował "Sport".