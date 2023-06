Portugalczycy się wygadali. To ma być pierwszy transfer Pogoni. To były reprezentant młodzieżówki

Z piłkarzem nie wiążą już przyszłości w Belgii. Na początku sezonu wystąpił w czterech meczach i uzbierał łącznie 90 minut w Jupiler Pro League. Następnie usiadł na ławce i w końcu całkowicie wypadł ze składu. Zimą został wypożyczony do Estorilu Praia, klubu, z którego wcześniej trafił do OH Leuven.

Po powrocie do Estorilu szybko wskoczył do pierwszego składu, ale trzeba zaznaczyć, że jego zespół nie należał do najlepszych drużyn ligi portugalskiej. Jego drużyna wygrała tylko pięć z 17 meczów, w których zagrał. To jednak wystarczyło do wywalczenia utrzymania. Joao Gamboa był nawet kapitanem w przegranym 2:3 spotkaniu z FC Porto.

26-letni piłkarz najczęściej występuje jako defensywny pomocnik. Może też grać trochę wyżej. W swojej karierze zagrał równo 100 meczów na najwyższym poziomie w Portugalii oraz 111 ligę niżej. Łącznie strzelił osiem goli i zanotował sześć asyst. Najwięcej spotkań zagrał dla Estorilu, czyli drużynie walczącej o status ligowego średniaka. Seniorską karierę zaczynał w SC Bradze, dla rezerw tego klubu na poziomie drugiej ligi wystąpił łącznie 61 razy. Swoją szansę dostał też w pierwszej drużynie, zagrał siedem spotkań w końcówce sezonu 2016/17. Łącznie wystąpił też aż 15 razy w młodzieżowej kadrze Portugalii, ale tylko raz w kadrze U-21. Miało to miejsce w 2017 roku, Portugalia przegrała wtedy w eliminacjach Euro U21 1:3 z Bośnią i Hercegowiną.

Pogoń przeprowadzi darmowy transfer? Transfer zostanie ogłoszony w weekend

Według informacji podanych przez "A Bolę" piłkarz musi rozwiązać swój kontrakt z OH Leuven. Jeżeli dojdzie do porozumienia z belgijskim klubem - umowę z nim ma do czerwca 2025 roku - to Pogoń Szczecin zaoferuje mu trzyletni kontrakt. Dziennika "Record" podaje, że piłkarz już doszedł do porozumienia, a nawet ma zaplanowaną podróż do Polski. Według tej gazety Pogoń przedstawi Gamboę już w najbliższą sobotę, czyli 17 czerwca. Piłkarz ma być wsparciem dla szczecinian w walce o udział w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.