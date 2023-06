Media: Barcelona chce kolegę reprezentanta Polski. Jest zielone światło

FC Barcelona ma za sobą udany sezon, w którym po czterech latach odzyskała mistrzostwo Hiszpanii i dołożyła do tego krajowy Superpuchar. W przyszłym sezonie również będzie chciała walczyć o wysokie cele, ale będzie potrzebować do tego wzmocnień.

FC Barcelona chce pozyskać Lutsharela Geertruidę. Oferuje kilkanaście milionów euro

Ze względu na konieczność spełniania wymogów finansowych narzuconych przez La Ligę klub nie będzie zbyt rozrzutny w letnim oknie transferowym. Ma jednak w planach dokonanie kilku priorytetowych transferów, w tym prawego obrońcy.

Z informacji katalońskiego "Sportu" wynika, że na tę pozycję Barcelona chciałaby pozyskać Lutsharela Geertruidę z Feyenoordu (gra tam Sebastian Szymański). Zarekomendował to Jordi Cruyff, ustępujący dyrektor sportowy. W tej sprawie kontaktowano się już z otoczeniem zawodnika, które pozytywnie zaopiniowało ten ruch. 22-latek jest wyceniany na 18 milionów euro, lecz Katalończycy chcą złożyć ofertę w wysokości 10 mln euro plus 5 mln euro w bonusach.

Barcelona szuka prawego obrońcy. Marzy jej się Joao Cancelo

Poza Geertruidą Barcelona myśli także o dwóch innych zawodnikach w kontekście wzmocnienia prawej obrony. Pierwszy to 18-letni Ivan Fresneda z Realu Valladolid, który na wieść o zainteresowaniu ze strony Katalończyków miał wstrzymać rozmowy z Borussią Dortmund. Drugi to Joao Cancelo, który jest na wylocie z Manchesteru City. Problem w tym, że Barcelony nie stać na wykupienie go i może zaoferować wyłącznie wypożyczenie. To nie odpowiada City, które wolałoby go sprzedać i ma oferty z kilku klubów, w tym z Arsenalu.

Lutsharel Geertruida jest wychowankiem Feyenoordu, zadebiutował w nim w październiku 2017 roku. Jego bilans w tym klubie to 151 meczów, 15 goli oraz sześć asyst, wywalczył z nim mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Holandii. Na koncie ma też jeden występ w reprezentacji Holandii.