Wielki transfer Barcelony. Ogłoszą go po finale LM. Lewandowski może zacierać ręce

Kontrakt Ilkaya Guendogana dobiega końca w czerwcu tego roku i wiele wskazuje na to, że pomocnik odejdzie z Manchesteru City. Najbliżej jego pozyskania jest FC Barcelona. Zdaniem hiszpańskiego "Sportu" przenosiny Niemca do stolicy Katalonii są już niemal pewne, a piłkarz ma podpisać z nowym klubem trzyletni kontrakt.

FC Barcelona chce ogłosić transfer już po finale Ligi Mistrzów

Wydaje się zatem, że wszystko zostało już uzgodnione i należy czekać jedynie na oficjalne potwierdzenie transferu. Jak informuje "Mundo Deportivo", FC Barcelona nie zamierza zwlekać i chce ogłosić przejście Guendogana tuż po finale Ligi Mistrzów, który odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00. Będzie to ostatni mecz pomocnika dla Manchesteru City w trwającym jeszcze sezonie. W stolicy Katalonii Guendogan będzie miał okazję spotkać dawnego znajomego z czasów gry dla Borussii Dormtund - Roberta Lewandowskiego.

Zagraniczne media nie są jednak tak pewne przenosin Guendogana do FC Barcelony. Zdaniem "Bilda" Niemiec może trafić właśnie do Borussii Dortmund. Niemcy podkreślają, że klub ma spore szanse na ten transfer, ponieważ zarobił około 130 milionów na sprzedaży Jude'a Bellinghama do Realu Madryt. Ponadto dyrektorem sportowym zespołu jest Sebastian Kehl, z którym Guendogan ma świetne relacje.

Udany sezon Guendogana. Może go zakończyć potrójną koroną

Ilkay Guendogan był ważną postacią w układance Pepa Guardioli. W tym sezonie rozegrał łącznie 50 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył siedem asyst. Niemiec może zakończyć rozgrywki w najlepszy możliwy sposób, czyli sięgając po potrójną koronę. Do tej pory Manchester City triumfował w Premier League oraz Pucharze Anglii (wygrana 2:1 z Manchesterem United w finale po dwóch golach Guendogana). Teraz drużynę czeka starcie z Interem Mediolan w finale Ligi Mistrzów.