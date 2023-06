Podsumowali efekty mundialu w Katarze. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej

Sezon 22/23 był szczególny, zupełnie inny niż wszystkie. Wszystko ze względu na mistrzostwa świata w Katarze, które odbywały się na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku, przez które rozgrywki klubowe zostały przerwane. Przez to też sezon kończy się nieco później, o czym świadczy m.in. termin finału Ligi Mistrzów w Stambule, czyli sobota 10 czerwca. Jakie można wyciągnąć wnioski po zakończeniu tego sezonu?

REKLAMA

Zobacz wideo Pobili go na meczu B-klasy. "Siła ataku była na tyle duża, że odleciałem kawałek"

To ukryty efekt mundialu w Katarze. Piłkarze grają za dużo meczów. Nawet dwa razy więcej od poprzednich pokoleń

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPRO) opublikowała raport przy okazji końca sezonu 22/23. Organizacja zwróciła w nim uwagę na to, że tak napakowany kalendarz może odbić się na zdrowiu psychicznym i fizycznym piłkarzy. To nie tylko zwiększa ryzyko kontuzji, ale też wypalenia zawodowego. FIFPRO dąży do wprowadzenia obowiązkowych przerw w trakcie sezonu i ograniczenia liczby meczów. Jako przykład podano Viniciusa Juniora, Pedriego, Kyliana Mbappe oraz Jude'a Bellinghama, którzy w swoim wieku grali dwa razy więcej od rówieśników z poprzednich pokoleń:

Vinicius w wieku 22 lat zagrał 18876 minut w piłce klubowej i reprezentacyjnej - ponad dwa razy więcej od Ronaldinho w tym samym wieku,

Pedri w wieku 20 lat zagrał ponad 12000 minut - to 25 proc. więcej od Xaviego w tym samym wieku

Kylian Mbappe zagrał 26952 minuty w wieku 24 lat - to 48 proc. więcej od Thierry'ego Henry'ego w tym samym wieku

Jude Bellingham przed 20. urodzinami zagrał o ponad 30 proc. więcej minut od Wayne'a Rooneya w tym samym wieku.

FIFPRO podkreśla, że od sezonu 24/25, kiedy to dojdzie do rozszerzenia Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata, piłkarze w najbardziej utytułowanych klubach mogą grać nawet do 89 meczów w sezonie, co daje wzrost o jedenaście procent. - Dowody jasno wskazują na to, że tak napakowany kalendarz powoduje większe obciążenie psychiczne i fizyczne. Nie ma żadnych oznak rozwiązania, które mogłoby ich chronić. Od sezonu 24/25 kalendarz będzie wywierał większą presję na ich karierę i zdrowie - mówi Jonas Baer-Hoffmann, sekretarz generalny FIFPRO.

Z raportu wynika też, że był niewystarczający czas przygotowań i regeneracji zarówno przed, jak i po mistrzostwach świata w Katarze. - Zdrowie i bezpieczeństwo piłkarzy powinno mieć pierwszeństwo przed każdym innym priorytetem. Niezwykle ważne jest, byśmy wprowadzili część środków, o które apelowaliśmy jakiś czas temu. Jesteśmy gotowi wznowić kontakt z władzami, by poprawić warunki pracy zawodników - dodał David Aganzo, prezes FIFPRO.