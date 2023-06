Media: Barcelona dopina hitowy transfer. Wielkie wzmocnienie

W ostatnim czasie w zagranicznych mediach pojawiło się wiele informacji na temat przyszłości Ilkaya Gundogana. Kontrakt Niemca z Manchesterem City wygasa po tym sezonie i prawdopodobnie rozstanie się z klubem. Najbliżej pozyskania jest FC Barcelona, ale hiszpańscy dziennikarze niedawno informowali, że Pep Guardiola zrobi wszystko, aby pomocnik pozostał w jego drużynie.

Gundogan coraz bliżej FC Barcelony

Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazała gazeta "Sport". Zdaniem Hiszpanów Gundogan jest coraz bliżej przenosin do FC Barcelony. Niemca miała przekonać długość kontraktu. Początkowo działacze proponowali dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok, ale obawiali się kontrofert ze strony Manchesteru City i Arsenalu. Z tego powodu ostatecznie zaoferowali trzyletni kontrakt, na co zgodził się Gundogan. "Zawodnik obniży pensje, ale wygrał kilkuletni kontrakt, który gwarantuje mu zakończenie profesjonalnej kariery na najwyższym poziomie" - czytamy w tekście.

Dziennikarze dodają, że w finalizacji transferu kluczowa była również interwencja Xaviego. Trener wyjaśnił pomocnikowi, jaką rolę będzie odgrywał w drużynie i przekonał go do wyboru FC Barcelony. Co wcale nie było łatwe, ponieważ do ostatnich chwil Manchester City naciskał na pozostanie piłkarza. Ponadto Niemiec miał także ofertę od Arsenalu. Kontrakt z FC Barceloną nie został jeszcze podpisany, ale nastąpi to po finałowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan.

Ilkay Gundogan jest piłkarzem Manchesteru City od lata 2016 roku. W tym czasie sięgnął między innymi czterokrotnie po mistrzostwo Anglii. W bieżącym sezonie rozegrał 49 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył siedem asyst.