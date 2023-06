Leo Messi pozazdrościł Lewandowskiemu. Doczekał się. Sensacyjne informacje

Leo Messi podjął wreszcie decyzję dotyczącą swojej klubowej przyszłości. Po wypełnieniu wygasającego z końcem czerwca kontraktu z PSG Argentyńczyk przeniesie się za ocean i zwiąże się z Interem Miami. Amerykański podmiot zdążył już potwierdzić tę informację. Jest to świetna wiadomość dla firmy Apple, która za pośrednictwem Apple TV Plus transmituje ligowe spotkania MLS. Okazuje się, że jej właściciele wpadli również na pomysł, którym nawiązali do Roberta Lewandowskiego.

Leo Messi pozazdrościł Robertowi Lewandowskiemu. Doczeka się własnego miniserialu

Kilka miesięcy temu miała miejsce premiera filmu dokumentalnego o kapitanie reprezentacji Polski "Nieznany", który został zrealizowany przez amerykańską platformę Amazon Prime. Dokument spotkał się jednak z niemałą krytyką. - Nie dowiedziałem się niczego ciekawego i nowego o Lewandowskim, a przy okazji zwątpiłem w niego jako w człowieka. Zwątpiłem w to, że on jest ciekawy - stwierdził znany krytyk filmowy Tomasz Raczek.

We wtorek firma Apple zakomunikowała, że podobnej produkcji doczeka się również Leo Messi. Najlepszy piłkarz ubiegłorocznego mundialu w Katarze zostanie bohaterem czteroczęściowego miniserialu produkcji Smuggler Entertainment. Będzie to historia jego sukcesu, w której zostaną ujawnione kulisy m.in. zdobycia siedmiu Złotych Piłek. Sceny zostały nagrane w Paryżu, Katarze oraz Argentynie. Podczas produkcji fani zobaczą również wiele rozmów z trenerami, kolegami oraz rywalami piłkarza.

Jedną z najważniejszych części tej produkcji będzie kariera reprezentacyjna Messiego. Rozpoczęła się ona dość niefortunnie, ponieważ w premierowym starciu w 2005 roku, kiedy został on wyrzucony z boiska już w pierwszej minucie spotkania Argentyny z Węgrami (2:1). Ukazane jest również jego pożegnanie z kadrą w 2016 roku, a następnie powrót i zdobycie tytułu na MŚ w Katarze.

Messi rozegrał w tym sezonie w barwach PSG łącznie 41 meczów, w których strzelił 21 goli.