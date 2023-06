Plany transferowe Barcelony legły w gruzach? Jej priorytet ma kolejną atrakcyjną ofertę

Po 18 latach gry dla FC Barcelony Sergio Busuquets powiedział "dość". Piłkarz zdecydował się opuścić klub i na pewno zagra poza Europą, o czym sam wspominał. Wiele wskazuje na to, że jego wybór padnie, a jakżeby inaczej, na Arabię Saudyjską. Potężni szejkowie mogą tego lata napsuć sporo krwi Joanowi Laporcie, ponieważ wyrażają ponoć również zainteresowanie Ilkayem Guendoganem.

Jeszcze w poniedziałek niemiecki "Bild" informował, że Ilkay Guendogan może być bohaterem wielkiego powrotu do Borussii Dortmund, w której spędził pięć lat swojej kariery i w której zapracował sobie na transfer do Manchesteru City. Z kolei już od kilku miesięcy mówi się, że Niemiec ma trafić do FC Barcelony. Hiszpańskie media donoszą jednak, iż jego transfer do stolicy Katalonii wcale nie jest tak bardzo prawdopodobny, jak mogłoby się wydawać.

Jak podaje kataloński dziennik "Sport", Guendoganem mają interesować się cztery kluby. Poza Barceloną wymienia on także Arsenal, który jest ponoć skłonny zaproponować piłkarzowi dwuletni kontrakt. Ponadto w najbliższych dniach do gry mają włączyć się Saudyjczycy, którzy ponoć przygotowali już za niego wielomilionową ofertę. Gazeta dodaje również, że ewentualny powrót Leo Messiego zmusi klub do rezygnacji z zawodnika mistrzów Anglii.

Dodatkowo portal Relevo informuje, że owym saudyjski klubem ma być Al-Ittihad, do którego zawodnikiem ma lada dzień zostać Karim Benzema. Ponadto to samo źródło podaje, iż w kręgu zainteresowań tego zespołu znajdują się N'Gole Kane i Roberto Firmino (Brazylijczyk ponoć marzy o grze dla FC Barcelony). Informacje o zainteresowaniu Guendoganem przez Al-Ittihad potwierdza również radio Cadena SER.

Ilkay Guendogan w ostatnim sezonie zagrał w 50 meczach, w których zdobył 11 bramek i zaliczył siedem asyst. Kapitan Manchesteru City tym samym znacząco przyczynił się do zdobycia przez klub kolejnego mistrzostwa i Pucharu Anglii, a także do awansu do finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się w sobotę 10 maja. Rywalem zawodników Pepa Guardioli będzie Inter Mediolan.