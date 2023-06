"Marca" podaje szczegóły. Jak Real wyrzucił w błoto 115 mln euro. Odszedł jak dżentelmen

Eden Hazard został wykupiony z Chelsea przed sezonem 2019/20 przez Real Madryt za kwotę 115 milionów euro. Belg miał zostać następcą Cristiano Ronaldo i rozstrzygać mecze na korzyść "Królewskich" w najważniejszych momentach. Piłkarz otrzymał nawet numer 7, tak wiele znaczący w klubie z Santiago Bernabeu, bo przecież grały z nim niemal same legendy. Moment transferu okazał się dla niego jednak początkiem pasma samych niepowodzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos sprawdza młodzież. "Jestem zaskoczony i szczęśliwy"

Eden Hazard zawiódł na całej linii. Bez wątpienia będzie uważany za jeden z najgorszych transferów w historii Realu Madryt

Problemy nie opuszczały Hazarda od jego pierwszego momentu w Madrycie. Nie dość, że na przedsezonowym tournee zjawił się z nadwagą, to jeszcze poniosło to za sobą poważne konsekwencje, choć zaczęło się niewinnie. Piłkarz początkowo opuścił trzy kolejki ligowe z powodu urazu uda. Potem wrócił, ale już pod koniec listopada doznał stłuczenia stawu skokowego, a następnie pojawiły się problemy mięśniowe. To nie opuszczały go już do końca i przez to stracił połowę sezonu. W kolejnym było podobnie, tyle że tym razem przez problemy mięśniowe był niedostępny niemal przez całe rozgrywki.

Bezlitosna decyzja UEFA wywołała szok w Izraelu. "Oczekujemy, że zwycięży rozsądek"

W trzecim roku swoich występów w Madrycie pod względem zdrowotnym było już nieco lepiej, choć kontuzje wciąż się pojawiały. Tyle że zespół objął Carlo Ancelotti, który niechętnie korzystał z Belga, zarówno wtedy, jak i w ostatnim sezonie. Łącznie podczas czterech lat gry dla Realu Madryt Eden Hazard zaliczył marne 76 występów, w których zdobył ledwie siedem bramek i zanotował 12 asyst.

Tyle zarobi Benzema w ciągu minuty w Al-Ittihad. To się nie mieści w głowie, więcej niż Ronaldo!

Owszem, zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii, lecz jego udział w tych osiągnięciach był bardzo marginalny. Dlatego też mając na uwadzę cenę, jaką za niego zapłacono i to, co za nią otrzymano, Hazard w pamięci kibiców na pewno zapisze się jako jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy transfer w historii Realu.

Media. Eden Hazard poważnie rozważa zakończenie kariery

Nie dało się nie zauważyć, że w ostatnich kilkunastu miesiącach zapał Edena Hazarda do gry w piłkę nożną wyraźnie zmalał. Świadczyć o tym mogły m.in. sceny ze spotkania z Realem Valladolid, gdy Ancelotti wyznaczył go do wejścia na boisko, a Belg zareagował zdziwioną miną i śmiechem. To w połączeniu ze słabą formą i fatalnymi statystykami może popychać piłkarza do zakończenia kariery.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Odwieszenie przez niego piłkarskich butów na kołek sugeruje hiszpański dziennik "Marca". Gazeta podkreśla, że Hazard odszedł z klubu jak dżentelmen. Nie robił żadnych problemów z rozwiązaniem kontraktu i chciał nawet odejść bez pobierania żadnego wynagrodzenia, na co nie zgodził się jednak Florentino Perez, który wypłacił mu jedną trzecią wypłaty za przyszły sezon. Zdaniem dziennikarzy, piłkarz jednak bardzo poważnie zastanawia się nad tym, czy już w ogóle nie dać sobie spokoju z graniem, mimo oferty, którą otrzymał od kanadyjskiego Vancouver Whitecaps.