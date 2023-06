Agent gwiazdora robi co może, ale nigdzie go nie chcą. Spróbował też z Barceloną

Całkowicie nieudana okazała się przygoda Joao Felixa w Chelsea. Portugalska młoda gwiazda miała udowodnić swój potencjał w innym klubie, po tym jak nie dogadywał się z Diego Simeone, szkoleniowcem Atletico Madryt, które latem 2019 roku wydało na wychowanka Benfiki 127 milionów euro.

23-latek został wypożyczony do londyńskiego klubu zimą za 11 milionów euro bez opcji wykupu, lecz wydawało się, że Chelsea i tak powalczy o jego transfer definitywny podczas letniego okna transferowego. Słaba dyspozycja drużyny, jak i samego zawodnika - w 20 meczach zdobył 4 bramki - skorygowały plany i Todd Boehly nie zamierza wykładać około 100 milionów euro, które oczekuje Atletico. W dodatku Mauricio Pochettino, nowy szkoleniowiec "The Blues" w przyszłym sezonie, nie widzie Felixa w swojej drużynie.

Z tego powodu Portugalczyk latem ma wrócić do ekipy "Rojiblancos", lecz nie jest tam mile widziany. Podopieczni Diego Simeone zdecydowanie lepiej radzili sobie w drugiej części sezonu, już bez rozkapryszonego Felixa, a do najwyższej dyspozycji wrócił Antoine Griezmann. Francuz ponownie stał się gwiazdą drużyny oraz całej ligi. W rozgrywkach La Liga zdobył 15 bramek i zanotował 15 asyst.

Władze klubu z Civitas Metropolitano poszukują chętnego na sprowadzenie do siebie Felixa, lecz często kwestią zaporową jest cena, gdyż w 2019 lato zapłacono za niego 127 milionów euro i Atletico chce jak najmniej stracić na tej transakcji. Mocno zaangażowany w tej sprawie jest agent zawodnika, Jorge Mendes, który według relacji "Diario SPORT" zaoferował go FC Barcelonie.

To nie pierwszy raz kiedy 23-latek jest łączony z Barcą, lecz wcześniej to Joan Laporta "był uczulony" na ściągnięcie zawodnika. Rok temu oferowali wymianę Griezmanna na Felixa, lecz Atletico nie wyraziło zgody. Teraz to "Duma Katalonii" nie wyraża większego zainteresowania napastnikiem, gdyż ma inne priorytety na rynku transferowym. Sytuacja może się zmienić, jeśli Barcelonie nie uda się sfinalizować powrotu Leo Messiego.