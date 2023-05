Koniec dominacji Lewandowskiego. Najgorzej od ośmiu lat. Oto klasyfikacja Złotego Buta

23 bramki w rozgrywkach La Liga ma obecnie Robert Lewandowski w debiutanckim sezonie w FC Barcelonie. Polski napastnik najprawdopodobniej sięgnie po koronę króla strzelców, bo do końca rozgrywek została jedna kolejka, a drugi w klasyfikacji Karim Benzema ma "tylko" 18 bramek. Jak to jednak wygląda w wyścigu po Złotego Buta? Tu już Lewandowski nie ma szans na dogonienie większości rywali.

Robert Lewandowski tak nisko w klasyfikacji Złotego Buta nie był od lat. Wyraźna strata do rywali

Piłkarski Złoty But jest przyznawany najlepszemu strzelcowi spośród wszystkich najwyższych europejskich lig zrzeszonych w UEFA. Z reguły o tę statuetkę biją się zawodnicy, którzy występują w jednej z czołowych pięciu lig Europy - angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej.

Lewandowski ma na koncie dwa Złote Buty, który zdobywał w sezonach 2020/2021 i 2021/2022, gdy strzelał odpowiednio 41 i 35 goli w Bundeslidze. Jednak tegoroczny wynik 23 bramek w Hiszpanii plasuje go dopiero na siódmej pozycji. Ostatni raz tak nisko polski napastnik był w sezonie 2014/2015, gdy zajął 23. lokatę. Od tamtego czasu był odpowiednio piąty, czwarty, czwarty, szósty, drugi oraz dwukrotnie pierwszy.

W tym roku wszystko wskazuje na to, że Złoty But powędruje do Erlinga Haalanda, który w Premier League zdobył 36 bramek. Tuż za nim są Harry Kane z 30 trafieniami i Kylian Mbappe z 28 bramkami. Chociaż na podium Lewandowski nie ma większych szans, to w meczu przeciwko Celcie Vigo będzie mógł poprawić swój wynik oraz pozycję.

Klasyfikacja Złotego Buta w sezonie 2022/2023: