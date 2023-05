Media: Benzema poważnie myśli o odejściu z Realu. Dostał szaloną ofertę

Karim Benzema po zdobyciu Złotej Piłki za 2022 rok podpisał z Realem Madryt nową umowę, która obowiązuje do czerwca 2024 roku. Francuz pomimo wielu kontuzji udowodnił, że nadal jest najważniejszą częścią zespołu i zdobył 30 goli w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wydawało się więc, że nie ma szans, by opuścił Madryt, nawet w obliczu lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej. W lutym "Mundo Deportivo" informowało, że tamtejszy rząd proponował mu 60 milionów euro za dwa lata gry. Teraz Francuz miał otrzymać jeszcze lepszą ofertę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Może zdarzyć się absolutnie wszystko". Jak sędziuję się walki freaków?

Karim Benzema odejdzie do Arabii Saudyjskiej? Dwa lata gry i fortuna do zgarnięcia

Hiszpańskie "Relevo" informuje, że przyszłość Karima Benzemy nie jest tak jasna, jak wydawało się po przedłużeniu kontraktu. Klub oficjalnie nie potwierdził, że zawodnik zostanie na dłużej, a sam Francuz stwierdził jedynie, że cieszy go każdy dzień w Madrycie. Nie ma więc pewności, że 35-latek zagra w Realu w kolejnym sezonie.

Znamy komplet drużyn z Hiszpanii, które zagrają w Lidze Mistrzów. Powrót po 10 latach

Wątpliwości dodaje kolejna oferta, jaką 35-latek miał otrzymać od rządu Arabii Saudyjskiej. Teraz nie chodzi o 60, a o 200 milionów euro za dwa lata gry. Ponadto Benzema miałby zostać jedną z twarzy saudyjskiej kandydatury do zorganizowania mundialu w 2030 roku i mógłby sam wybrać klub, w którym zagra.

Lewandowski może się cieszyć. Największy rywal nie zagra. Trofeum praktycznie jest jego

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, w ostatnich tygodniach Benzema jest "bardziej zamknięty w sobie niż zwykle". Jest kapitanem zespołu, ale nie był z kolegami podczas świętowania wygranej w Pucharze Króla przy kibicach, a także nie powiedział nic po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Takie zachowanie miałoby być dowodem, że poważnie bierze pod uwagę ofertę od Saudyjczyków. Jego transfer miałby wiązać się również z wieloma przywilejami, takimi jak brak obowiązku płacenia podatków od dochodów, czy umowy marketingowe, obiecane przez tamtejszy rząd.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie wiadomo więc, czy Karim Benzema zagra w Realu Madryt w sezonie 2023/24. Jego przyszłość ma wyjaśnić się w najbliższych tygodniach. Francuz w klubie ze stolicy Hiszpanii rozegrał łącznie 647 meczów, w których zdobył 353 goli i zaliczył 165 asyst. Cztery razy został mistrzem kraju, a pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.