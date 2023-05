Blisko, coraz bliżej. Tak wygląda tabela strzelców La Liga po golu Lewandowskiego

FC Barcelona w sobotni wieczór przegrała u siebie 1:2 z Realem Sociedad, ale i tak miała co świętować. Katalończycy po raz 27. w historii sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii, które zapewnili sobie po zeszłej kolejce. Coraz bliżej trofeum jest także Robert Lewandowski, który jest na wyraźnym prowadzeniu w klasyfikacji strzelców La Liga.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Robert Lewandowski powiększył dorobek. Trofeum Pichichiego tuż, tuż.

Polak w sobotę powiększył jeszcze swój dorobek strzelecki. W 90. minucie meczu zdobył honorowego gola dla swojego zespołu i ustalił wynik spotkania na 1:2. Napastnik strzałem głową wykończył świetną wrzutkę Ferrana Torresa.

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Padły gorzkie słowa

Dla Lewandowskiego było to 22. trafienie w tym sezonie La Liga. 34-latek pewnie zmierza po wywalczenie pierwszego w karierze tytułu króla strzelców ligi hiszpańskiej. Jego przewaga nad drugim Karimem Benzemą to obecnie pięć bramek, choć Francuz w tej kolejce jeszcze nie grał. Real Madryt swój mecz ma dopiero w niedzielę. Mimo to wydaje się, że Polak niebawem może świętować triumf w tej klasyfikacji.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Krok od wielkiego transferu. Polak straci poważnego konkurenta

Klasyfikacja strzelców La Liga w obecnym sezonie:

22 gole - Robert Lewandowski

Robert Lewandowski 17 goli - Karim Benzema

- Karim Benzema 15 goli - Joselu

- Joselu 14 goli - Enes Unal

- Enes Unal 13 goli - Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Borja Iglesias, Vedat Muriqi, Valentin Castellanos

Do zakończenia rywalizacji ligowej Katalończykom zostały do rozegrania trzy mecze. Już we wtorek 23 maja zmierzą się z Realem Valladolid (22:00), w niedzielę 28 maja z Mallorcą (19:00) i na zakończenie rozgrywek 4 czerwca z Celtą Vigo (19:00). Wówczas poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w indywidualnych klasyfikacjach.