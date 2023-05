Lewandowski pokazał, co potrafi. Honorowe trafienie. Niespodzianka na Camp Nou [WIDEO]

W minioną niedzielę FC Barcelona wygrała 4:2 z Espanyolem, czym przypieczętowała 27. mistrzostwo Hiszpanii już na cztery kolejki przed końcem sezonu. Do kolejnych spotkań Katalończycy mogli podejść bez żadnej presji. Tak też zrobili w sobotni wieczór, mierząc się z Realem Sociedad. To właśnie drużyna Xaviego Hernandeza była faworytem - w ostatnich pięciu bezpośrednich starciach obu drużyn Barcelona była górą. Ostatecznie rywale sprawili sensację i jako pierwsi w tym sezonie pokonali Katalończyków na Camp Nou.

Sensacyjna porażka FC Barcelony. Honorowy gol Roberta Lewandowskiego

Xavi Hernandez nie mógł skorzystać z usług Gaviego, który pauzował za kartki. Dodatkowo kontuzji nabawili się Ronald Araujo i Pedri. Szczególnie kosztowny dla Katalończyków był brak 20-letniego pomocnika. Drużynie brakowało kreatywności i precyzji w ataku, z czego korzystali rywale.

Już w 5. minucie Real zaskoczył przeciwników po fatalnym błędzie Julesa Kounde. Francuz dał się ograć "jak dziecko" Alexandrowi Sorlothowi i stracił piłkę niemal na środku boiska. Norweg nie czekał ani chwili i popędził w kierunku bramki Barcelony. Już w polu karnym podał na prawą stronę do Mikela Merino, a ten bez większych problemów pokonał Marca-Andre ter Stegena.

Bramka podrażniła Katalończyków, którzy ruszyli do ataku. W 18. minucie kapitalnym podaniem popisał się Andreas Christensen. Piłka trafiła pod nogi Frenkiego de Jonga, który chciał dograć do lepiej ustawionego Francka Kessiego. Holendra ubiegł jednak jeden z obrońców.

Z kolei w 23. minucie pierwszą okazję miał Robert Lewandowski. Polak przymierzył z rzutu wolnego, ale bardzo nieprecyzyjnie i futbolówka poszybowała wysoko nad bramką. Cztery minuty później napastnik miał okazję do rehabilitacji. Kapitalną wrzutkę zaserwował mu Raphinha, ale Lewandowski nie trafił główką z bliska.

Real natychmiast ruszył do kontrataku i tylko parada ter Stegena uratowała Barcelonę przed stratą drugiej bramki. W kolejnych minutach obie drużyny wymieniały się ciosami, ale nie były one precyzyjne. Okazje miał m.in. Ousmane Dembele, który kilkukrotnie ośmieszył rywali dryblingiem. W 39. minucie groźne dośrodkował też Raphinha, ale bramkarz wypiąstkował piłkę. Tym samym pierwsza połowa zakończyła się sensacyjnym prowadzeniem Realu.

Drugą partię lepiej rozpoczęła Barcelona. Już w 47. minucie Lewandowski wpadł w pole karne z piłką, ale znakomicie asekurowali go obrońcy rywali. Polakowi ewidentnie brakowało Pedriego i jego celnych zagrań. Po tej akcji znów do głosu zaczęli dochodzić goście. W 66. minucie Takefusa Kubo dośrodkował futbolówkę na głowę Sorlotha, ale ten nie trafił w bramkę. Norweg nie poddał się jednak i już sześć minut później się zrehabilitował.

Lewandowski na ratunek Barcelonie. Gol tylko na pocieszenie

Real przeprowadził kapitalną kontrę. Całą akcję napędził Martin Zubimnedi, który przejął piłkę od rywali i podał do Kubo. Japończyk oddał futbolówkę do Hiszpana, a ten przekierował ją do Sorlotha. Norweg nie miał już większych problemów i umieścił piłkę w siatce.

Dopiero w 90. minucie Barcelona skutecznie odpowiedziała na ataki Realu i to za sprawą Lewandowskiego. Polak otrzymał kapitalne dogranie od Ferrana Torresa wprost na głowę. 34-latek wygrał pojedynek z Elustondo i umieścił piłkę w siatce. To był jego 22 gol w La Liga, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. Drugi Karim Benzema traci już pięć bramek. I choć Barcelona dalej atakowała, to ostatecznie mecz zakończył się wygraną 2:1 Realu Sociedad.

FC Barcelona - Real Sociedad 1:2

Strzelcy: Mikel Merino (5'), Alexander Sorloth (72'), Robert Lewandowski (90')

Była to pierwsza porażka Katalończyków na Camp Nou w tym sezonie - 14 razy wygrywali, a trzykrotnie zremisowali. W kolejnym meczu Katalończycy zmierzą się z Realem Valladolid. Mecz odbędzie się we wtorek 23 maja.