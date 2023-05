Krok od wielkiego transferu. Polak straci poważnego konkurenta

Jakub Moder pozostaje poza grą od kwietnia zeszłego roku, gdy doznał kontuzji kolana w spotkaniu Brighton z Norwich City (0:0). Przez nią stracił nie tylko wiele meczów w piłce klubowej, ale też nie zagrał na mistrzostwach świata w Katarze. Polak wrócił do treningów z zespołem w połowie kwietnia, ale zagra dopiero w kolejnym sezonie, co potwierdził mediom trener Roberto De Zerbi. Wiele wskazuje na to, że Moderowi ubędzie jeden z konkurentów do walki o miejsce w podstawowym składzie.

Rywal Modera odejdzie z Brighton. Trafi do giganta Premier League

Argentyński dziennikarz Gaston Edul podaje, że Alexis Mac Allister odejdzie z Brighton z końcem tego sezonu. Jego nowym klubem będzie Liverpool, który negocjuje transfer już od dłuższego czasu. Długo w grze była też Chelsea. "Alexisa chciało kilka klubów z Premier League, ale to Liverpool był najbardziej zdeterminowany. Ma przed sobą trzy ostatnie mecze z Brighton" - podaje Edul na Twitterze. Jego informacje uzupełnia Fabrizio Romano dodając, że Mac Allister ustalił niemal wszystkie warunki kontraktu z Liverpoolem. Transakcja nie jest jednak jeszcze sfinalizowana w pełni, zostało kilka detali.

Brytyjskie media nie są zgodne co do ceny, jaką otrzyma Brighton za Argentyńczyka, ale zdaniem Fabrizio Romano Liverpool zapłaci mniej niż 60 mln funtów (mniej niż 69 mln euro). Taka wycena oznaczałaby, że Alexis Mac Allister byłbym trzecim najdroższym piłkarzem w historii klubu z Anfield. Droższy byłby jedynie Virgil van Dijk (około 85 mln euro) oraz Darwin Nunez (80 mln euro). To też jednocześnie byłby rekord sprzedażowy w historii Brighton.

Brighton jest przygotowany na odejście Alexisa Mac Allistera. Od nowego sezonu w drużynie "Mew" będą występować James Milner oraz Mahmoud Dahoud, którzy opuszczą odpowiednio Liverpool i Borussię Dortmund bez kwoty odstępnego. Mac Allister trafił do Brighton w styczniu 2019 roku za osiem mln euro z Argentinos Juniors. Jego statystyki z tego sezonu to dwanaście goli i dwie asysty w 37 meczach.

Brighton walczy o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego zajmuje szóste miejsce w lidze angielskiej z 58 punktami, ale zagra jeszcze w tym sezonie z Southampton (21.05), Manchesterem City (24.05) i Aston Villą (28.05).