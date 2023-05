Kowalkiewicz znów to zrobiła. Jednogłośny werdykt. Po walce zalała się łzami [WIDEO]

Karolina Kowalkiewicz okazała się wyraźnie lepsza od swojej rywalki. W pojedynku z Vanessą Demopoulos w wadze słomkowej zakontraktowanym na trzy rundy po pięć minut pokazała pełną kontrolę. Dzięki zwycięstwu poprawiła swój bilans do 15-7 i od trzech walk posiada status niepokonanej.

37-latka od początku przejęła inicjatywę. Całą pierwszą rundę konsekwentnie spychała Amerykankę do siatki. Doskonale pracowała w stójce. Zadawała więcej ciosów i były one celniejsze. Przeciwniczka próbowała sprowadzić ją do parteru, ale bezskutecznie. W pierwszych pięciu minutach miała niewiele do powiedzenia.

Po krótkiej przerwie obraz walki nie za bardzo się zmienił. Kowalkiewicz wciąż napierała, była szybsza i bardziej precyzyjna. Twarz Demopoulos stawała się coraz bardziej rozbita. W końcu musiała odpowiedzieć. Znów usiłowała obalić Polkę, inicjowała ostre wymiany, ale nic z tego. Przewaga wciąż była po stronie łodzianki.

W końcu w decydującej odsłonie zawodniczka z Cleveland dopięła swego i przeniosła pojedynek do parteru. Mocno jednak się rozczarowała, bo Kowalkiewicz również na tej płaszczyźnie okazała się lepsza. Wkrótce Polka ustabilizowała pozycję z góry, a wszelkie próby dźwigni Demopoulos spełzły na niczym. Rywalizacja powróciła do stójki i Amerykanka, wiedząc, że przegrywa, postanowiła bardziej zaryzykować. Ruszyła odważniej do przodu, ale nie była w stanie odmienić losów walki. Sędziowie byli nieubłagani. Polka wygrała przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27).

Kowalkiewicz po serii pięciu porażek w UFC z rzędu wróciła na zwycięską ścieżkę. Zanim doszło do walki z Demopoulos, dwukrotnie triumfowała w ubiegłym roku. W listopadzie również jednogłośną decyzją sędziów pokonała Argentynkę Silvanę Gomez Juarez, a w czerwcu duszeniem zza pleców zakończyła bój z Felice Herrig.