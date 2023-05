Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Padły gorzkie słowa

W minioną sobotę FC Barcelona zamierzała świętować na własnym stadionie zdobyty tydzień wcześniej tytuł mistrza Hiszpanii. Okazję do tego miała idealną, ponieważ przeciwnikiem był Real Sociedad, z którym wygrała pięć ostatnich meczów. Tylko że już w 5. minucie po fatalnym błędzie Julesa Kounde gola strzelił Mikel Merino, a w drugiej połowie podwyższył Alexander Sorloth. Dopiero w 90. minucie honor Katalończyków uratował Robert Lewandowski, który po podaniu od Ferrana Torresa, główką wbił piłkę do siatki. Ostatecznie Barcelona poniosła pierwszą porażkę na Camp Nou w tym sezonie.

Hiszpańskie media oceniły Lewandowskiego. Rozstrzał ocen. "Jeden z nielicznych"

Przez większość meczu Lewandowski był niewidoczny. Miał kilka okazji, ale brakowało skuteczności. Mimo wszystko to właśnie Polak przez większość hiszpańskich serwisów został uznany za najlepszego piłkarza Barcelony.

Lewandowski pokazał, co potrafi. Honorowe trafienie. Niespodzianka na Camp Nou [WIDEO]

Tak ocenił m.in. "Sport", dając mu notę "7" w skali 1-10. "Miał kilka udanych zagrań. Znakomicie dośrodkował Dembele, pomagał innych zawodnikom i starał się znaleźć gola. W końcu strzelił bramkę, która pozwoliła mu powiększyć przewagę w klasyfikacji strzelców La Liga. Śpieszy się z zamknięciem rywalizacji o ten tytuł i w pełni zasłużył na nagrodę. Niemal w każdym meczu musi toczyć samotną walkę z obrońcami. W sobotę toczył ją z Le Normandem, ale wyszedł z niej zwycięską" - czytamy.

"Mundo Deportivo" nie wystawiło oceny Polakowi, ale z opisu gry każdego piłkarza można wywnioskować, że Lewandowski zasłużyłby na wysoką notę. "Podobnie jak w przypadku Ter Stegena, chciał, by koledzy poważnie traktowali grę, ponieważ miał coś ważnego do zrealizowania - gol do klasyfikacji strzelców. Miał kłopoty z Le Normandem, ale ostatecznie zobaczył światełko w tunelu i strzelił wspaniałą bramkę, jak na to, że nie był aż tak aktywny" - ocenili dziennikarze.

Podobnie o występie Lewandowskiego pisał "AS". "Był jednym z nielicznych, którzy zakończyli mecz stosunkowo szczęśliwi. Zdobył kolejną bramkę i umocnił się jako wielki faworyt w Trofeo Pichichi. Gol padł pod koniec meczu, po spektakularnym uderzeniu głową" - czytamy.

Sceny pod Camp Nou. Polscy kibice w akcji. "Pij szybciej"

Surowa ocena "Marcy". "Niepotrzebna"

Zdecydowanie gorzej występ Lewandowskiego oceniła "Marca". Redakcja uznała, że był jednym z najgorszych zawodników na boisku. Przyznała mu notę "4,5" - gorszą albo taką samą mieli tylko Andreas Christensen i Marcos Alonso. "Nie spisywał się dobrze przez cały mecz i miał wiele przepychanek z Le Normandem. Dopiero w 90. minucie dopiął swego i poprawił statystyki w Pichichi. Dodatkowo już na początku drugiej połowy dostał niepotrzebną żółtą kartkę" - ocenili.

Szansę do zdobycia kolejnych goli i poprawę ocen Lewandowski będzie miał już w najbliższy wtorek. Wówczas Barcelona zmierzy się z Realem Valladolid. Początek o godzinie 22:00.