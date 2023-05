Stanął w obronie Anny Lewandowskiej. Przyjaciel Roberta ma dość. "Poniżej krytyki i godności"

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski pozostają w otwartym konflikcie. Strony toczą batalię w sądzie - piłkarz oskarża byłego agenta m.in. o szantaż. Ten miał żądać aż 20 mln w zamian za milczenie o domniemanych oszustwach podatkowych. Były menedżer przekonuje, że to manipulacja i co chwilę uderza publicznie w 34-latka i jego otoczenie. Obrywa się też Annie Lewandowskiej. Kucharski ujawnił zeznania żony piłkarza, w których ta przyznała, że konflikt z agentem wywołał u niej ataki paniki i szczękościsk.

Tomasz Zawiślak stanął w obronie Anny Lewandowskiej. "Proszę o zachowanie granic i umiaru"

"Anna Lewandowska pojawiła się mi na timeline TT.... ach, te algorytmy. Uśmiechnięta, więc już wszystko u niej dobrze, szczękościsk minął. Ale wróciły wspomnienia, że jak Anna się uśmiecha, to niekoniecznie szczerze, bo ma też drugie oblicze - jak walczy o pieniądze, to wtedy kłamie i fałszywie pomawia" - napisał niedawno Kucharski na Twitterze, dołączając prywatne SMS-y od Lewandowskiej.

Teraz do sprawy odniósł się przyjaciel pary Tomasz Zawiślak. Przyznał na antenie "Radia Zet", że sytuacja z agentem faktycznie źle wpłynęła na żonę piłkarza. - Mimo że Ania jest niewątpliwie silną kobietą, ale wciąż jest kobietą i trochę inaczej reaguje na rzeczy, które powstają w konsekwencji takiego szczucia Czarka na nią. (...) Ania nie zasługuje, by Czarek publicznie obnażał [odzierał] ją z godności, w momencie gdy ona mówi o swoich trudnych doświadczeniach związanych z macierzyństwem. Jedyne, o co proszę, to o zachowanie granic i umiaru - zaapelował Zawiślak.

Przyjaciel pary podkreślił, że w przeszłości Lewandowska darzyła Kucharskiego ogromnym zaufaniem. Tym ciężej przeżyła konflikt z byłym agentem, nie będąc na to gotowa. - To element, który ją boli i dotyka, jak prawdopodobnie dotknąłby każdego z nas. Nikt nie jest przygotowany na to, że ktoś przekazuje opinii publicznej rzeczy, które nigdy nie powinny tam trafić - kontynuował.

Na koniec Zawiślak potępił samo zachowanie Kucharskiego. Podkreślił, że spór toczy się pomiędzy kapitanem reprezentacji Polski a byłym agentem i nie powinno angażować się w to osób postronnych. Za taką właśnie uważa żonę Lewandowskiego. - Odnosząc się bezpośrednio do zachowania Czarka, to uważam, że wyśmiewanie kobiety na podstawie zeznań i doświadczeń Ani jest poniżej krytyki i godności - zakończył.

Konfliktu Lewandowskiego z Kucharskim ciąg dalszy. Ponownie spotkają się w sądzie

Proces w sprawie Lewandowskiego i Kucharskiego ruszył w lutym, a kolejna rozprawa zostanie przeprowadzona latem 2023 roku. Pierwszą decyzją sądu było przychylenie się do wniosku pełnomocników Lewandowskiego, którzy domagali się, aby rozprawa była niejawna. Z kolei drugą decyzją sądu było oddalenie zażalenia prokuratury, które dotyczyło zniesienia poręczenia majątkowego na pół mln złotych dla Kucharskiego.