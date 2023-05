Górnik Zabrze ma spory problem. Stracą miliony? "Rozmawiamy przez FIFA"

Krzysztof Kubica zanotował kapitalny sezon 2021/22 w barwach Górnika Zabrze. Na boiskach Ekstraklasy wystąpił 30 razy, strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty. Dzięki temu wzbudził zainteresowanie klubów zza granicy i pod koniec sierpnia trafił do Benevento Calcio, grającego na poziomie Serie B. Włosi mieli zapłacić za niego 1,2 miliona euro, ale ciągle robią problemy.

Benevento upada i nie płaci za transfer Krzysztofa Kubicy. Górnik Zabrze walczy o pieniądze

Oba kluby dogadały się, że płatność za Kubicę nie będzie natychmiastowa, a przyjdzie do Zabrza w trzech równych ratach po 400 tysięcy euro. Klub ma jednak spore problemy. Cztery razy zmieniali trenera, zajmują ostatnie miejsce w Serie B i niedługo mogą spaść o poziom niżej, zamiast walczyć o awans do elity.

Przekłada się to na gigantyczne problemy finansowe i niepłacenie zobowiązań. Zabrzanie powinni otrzymać już 800 tysięcy euro, a nie zobaczyli nic. Sprawa trafiła już do najważniejszej organizacji w światowym futbolu.

- Rozmawiamy głównie przez FIFA, Włosi unikają kontaktu. Liczymy, że zachowają się fair i wywiążą się z tego, do czego się zobowiązali. Nie chcę jednak mówić o datach, bo słyszeliśmy już parę terminów i nie były one dotrzymane. Próbujemy przez różnych ludzi te pieniądze odzyskać, robimy wszystko, co w naszej mocy - przekazał w rozmowie z Weszło dyrektor sportowy Górnika Zabrze, Łukasz Milik.

Portal informuje również, że Benevento otrzymało na razie zakaz transferowy, a po ewentualnym spadku do Serie C może nawet zbankrutować. Wtedy Górnik może nie otrzymać żadnych pieniędzy, chciał przeznaczyć je na wzmocnienia w swoim składzie. Zabrzanie pieniądze za Kubicę planowali wydać na wykupienie Kanjiego Okunukiego z japońskiego Omiya Ardija.

Z transferu do Krzysztofa Kubicy nie korzysta Górnik Zabrze, ale sam zawodnik ma też sporo powodów do narzekania. W Serie B rozegrał jedynie 12 meczów, a ostatni raz na boisku meldował się 10 kwietnia przeciwko SPAL. W ostatnich czterech meczach nie podniósł się z ławki rezerwowych.