Nowa era "Galacticos". Real gotowy na dwa gigantyczne transfery. Mają rozmach

Od kilku lat przy okazji każdego kolejnego letniego okna transferowego francuski napastnik Kylian Mbappe łączony jest z Realem Madryt. Znakomity zawodnik PSG miał być nawet bardzo blisko przenosin do stolicy Hiszpanii przed obecnym sezonem, jednak w ostatniej chwili zdecydował się na przedłużenie kontraktu z paryskim klubem do 2025 roku. Teraz temat tradycyjnie jednak powraca i już słychać doniesienia o planach hiszpańskiego giganta wobec Mbappe. Ale nie tylko niego.

REKLAMA

Zobacz wideo Specjalny występ dla Lewandowskich! Bawili się i śpiewali pod sceną

Dwie wielkie gwiazdy przejdą do Realu? W Madrycie budują imperium

W lecie 2023 roku Real ma podjąć kolejną próbę ściągnięcia francuskiej gwiazdy do siebie. Jak podaje "The Telegraph", władze klubu chcą, by Mbappe był główną twarzą odmienionego Realu i jego liderem na lata. Razem z Jude'em Bellinhamem, niespełna 20-letnim pomocnikiem Borussii Dortmund, miałby zapoczątkować nową erę, poprowadzić nowych "Galacticos" po kolejne sukcesy i dominować w Europie przez lata.

Głównym argumentem, który może przekonać Mbappe do zmiany barw, jest upragniony triumf w Lidze Mistrzów, którego wciąż nie ma w swoim piłkarskim CV. 24-latek na przestrzeni ostatnich sezonów odpadał z PSG z tych rozgrywek, tylko raz dochodząc do finału w 2020 roku, gdzie jego zespół przegrał 0:1 z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego.

PSG wchodzi w nową erę. Będzie jeszcze bogatsze. Sprzedają udziały

Marzenie o wygraniu tych prestiżowych rozgrywek oddali się dla Mbappe jeszcze bardziej, jeśli z PSG odejdzie Leo Messi, co jest coraz bardziej prawdopodobne. Argentyńczyk nie ma dobrych relacji zarówno z zarządem paryskiej drużyny, jak i samymi kibicami, którzy wielokrotnie go wygwizdywali. W Paryżu po kolejnym rozczarowującym sezonie szykują się spore zmiany. Zdaniem "The Telegraph" Real zechce wykorzystać zamieszanie, by powalczyć o Mbappe.

Real szykuje wielkie pieniądze. Gwiazda Bundesligi przejdzie do Hiszpanii?

Jeśli chodzi natomiast o Bellinghama, ten transfer wydaje się łatwiejszy do zrealizowania. Z wyścigu po 19-letniego jeszcze pomocnika miały zrezygnować Liverpool oraz Manchester City, które uważają, że byłaby to zbyt droga inwestycja. Według informacji zagranicznych mediów Real zaproponował Anglikowi kontrakt opiewający na 12 milionów funtów za rok gry, a z tytułu transferu Borussia otrzymałaby 130 milionów funtów.

Kahn zdradził, co stanęło na przeszkodzie transferu Haalanda do Bayernu. "To nie w naszym stylu"

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

W tym sezonie Bellingham rozegrał łącznie w Borussii 41 meczów, w których zdobył 13 goli i zaliczył siedem asyst. Mbappe natomiast wystąpił w 39 spotkaniach PSG, a na koncie ma 36 bramek i dziewięć asyst.