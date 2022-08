Lewandowski, Benzema i trzeci do tanga. Hitowy transfer w La Lidze

La Liga w tym sezonie stoi pod znakiem pojedynku Roberta Lewandowskiego z Karimem Benzemą. Już niedługo do tego duetu dołączy kolejny wielki napastnik około 35. roku życia.

Edinson Cavani podpisze dwuletni kontrakt z Valencią

Według hiszpańskiego dziennikarza Hectora Gomeza, który zajmuje się Valencia, Edinson Cavani jest już właściwie piłkarzem tego klubu. Jak podaje z kolei Fabrizio Romano, w ciągu 24 godzin zawodnik podpisze dwuletni kontrakt, co oznacza, że po jego zakończeniu będzie mieć 37 lat. Zawodnik ma zarabiać około 2 miliony euro netto rocznie. W niedzielę doszło do porozumienia ws. wysokości zarobków w drugim roku gry, co było ostatnią kwestią sporną pomiędzy obiema stronami.

Cavani, mimo wieku, był jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników podczas letniego okna transferowego. Przez długi czas wydawało się, że wróci do Włoch, bo zainteresowane nim były Monza czy Salernitana. Według golsmedia.com Valencia była od dłuższego czasu wyborem numer jeden dla niego. Wiadomo także, że bardzo mocno zabiegał o niego nowy trener Gennaro Gattuso.

Edinson Cavani wraz z końcem czerwca tego roku został wolnym zawodnikiem. Wygasła wtedy jego dwuletnia umowa z Manchesterem United. Ostatniego sezonu z pewnością Urugwajczyk nie zaliczy do udanych. Zagrał w 20 meczach, ale zdobył tylko dwa gole.