Lucescu szokuje. Tłumacz myślał, ze to żart. "Na serio, ostatni"

Mircea Lucescu przejął Dynamo Kijów latem 2020 roku. Do pracy trenerskiej wrócił po półtorarocznej przerwie. Wcześniej prowadził reprezentację Turcji. - Siedziałem w domu, a czas stał w miejscu. To nie jest życie dla mnie. Tęskniłem za piłką, za piłkarzami, za emocjami, za bodźcami. Musiałem wrócić do pracy, by znów poczuć się żywy - mówił w rozmowie z "Tuttosport". Dokonał jednak wyboru, przez który nienawidzono go nie tylko w Doniecku (wcześniej przez 12 lat prowadził tamtejszy Szachtar), ale także w Kijowie. Kibice nie mogli przeżyć tego, że jedna osoba będzie w swojej karierze pracowała w dwóch rywalizujących ze sobą drużynach.

Mircea Lucescu okazał się zbawicielem Dynama. Dziś szokuje słowami o końcu kariery

Lucescu wyszedł naprzeciw wszystkim, którzy krytykowali ten ruch. Zamieszkał w centrum treningowym Dynama, by nie trafiać na kibiców. Kazał zamontować sobie telewizory, na których mógł śledzić poczynania swoich rywali. I w takich warunkach już w pierwszym roku pracy w stolicy Ukrainy zaprowadził drużynę po mistrzostwo kraju. Kibice czekali na ten moment pięć lat (od 2016 roku). Niedługo później sięgnął też po Puchar i Superpuchar Ukrainy.

W drugim roku pracy Lucescu musiał zmierzyć się z innymi problemami. Od lutego w Ukrainie panuje stan wojenny po tym, jak zaatakowała ją Rosja. Sezon zakończono po 18 kolejkach ligowych z zachowaniem tabeli na tamten dzień. Prowadził wówczas Szachtar Donieck. Dynamo Kijów zajmowało drugie miejsce ze stratą dwóch punktów. Wynik ten zapewnił drużynie awans do eliminacji Ligi Mistrzów. Dynamo odpadło z rozgrywek w IV rundzie kwalifikacji po przegranej 0:5 w dwumeczu z Benfiką Lizbona i trafiło do Ligi Europy.

Nowy sezon drużyna zaczęła w niedzielę, 28 sierpnia. Pierwszym rywalem był SK Dnipro-1. Dynamo Kijów przegrało 0:3. Szok wywołał jednak nie tylko wynik, ale przede wszystkim słowa Mircei Lucescu. - To mógł być mój ostatni mecz - powiedział 77-letni Rumun. Jak podaje znany z Twittera BuckarooBanzai, tłumacz początkowo miał odebrać te słowa jako żart, ale szybko sprostowano sytuację. - To jest na serio - podkreślił Lucescu.

Na razie nie wiadomo, czy Lucescu rzeczywiście odejdzie z klubu. Jego aktualny kontrakt z Dynamem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Mircea Lucescu to jeden z trenerów określanych mianem "legendarnych". Na koncie ma m.in. Puchar UEFA, po który sięgnął z Szachtarem Donieck, Superpuchar Europy zdobył prowadząc Galatasaray, do tego dziewięć razy zdobył mistrzostwo Ukrainy, sześć razy Puchar Ukrainy i osiem razy Superpuchar. Dwukrotnie zdobywał mistrzostw Turcji (Galatasaray i Besiktas), a raz Superpuchar Rosji, gdy był trenerem Zenitu Sankt-Petersburg.

