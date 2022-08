Podszedł pod trybunę rywali i dostał takie wsparcie, że serce pęka [WIDEO]

Marcel Romer to 31-letni duński pomocnik. Cała swoją karierę spędził w ojczyźnie. Zaczynał w Herfoege BK, skąd udał się do HB Koge. Pote, trafił do Viborg FF, gdzie występował w latach 2013-2016 i został dobrze zapamiętany przez kibiców. Stamtąd odszedł do SonderjyskE, aż w 2019 roku trafił do Lyngby BK. Z tym zespołem Romer wywalczył awans do duńskiej ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Ronaldinho idolem Sancho. Zabawne wspomnienie trenera

Duńscy kibice wsparli byłego piłkarza. Miał łzy w oczach

W marcu piłkarza spotkała olbrzymia tragedia. Stracił swoją żonę, która zmarła na atak serca. Romerowie mieli dwójkę dzieci. Marcel mimo żałoby kontynuuje grę w piłkę i tak się złożyło, że w zeszły weekend jego drużyna rozegrała spotkanie z Viborgiem, czyli jego byłym klubem.

Kibice zespołu, w którym pomocnik występował przez trzy lata nie zapomnieli o tragedii, jaka go spotkała. Postanowili wyrazić wsparcie dla Romera. W sieci pojawił się film, na którym Romer jest oklaskiwany przez kibiców Viborga. Widać, że piłkarz jest wyraźnie poruszony i z trudem powstrzymywał łzy. Był pocieszany przez jednego z zawodników Viborga.

Viborg wygrał spotkanie 2:1. Mecz miał dramatyczny przebieg, bo wszystkie gole padły po 81. minucie. Grające na wyjeździe Lyngby objęło prowadzenie w 81. minucie. Przegrało jednak mecz po dwóch golach gospodarzy w doliczonym czasie gry. Romer został zmieniony w 90. minucie meczu. Jego zespół zamyka tabelę i ma tylko dwa punkty po siedmiu meczach. Viborg jest na 5. miejscu.

Lewandowski zmienia się w Barcelonie. Chce uwieść kibiców i idzie krok dalej