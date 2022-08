Cios dla Barcelony ws. wymarzonego transferu

W ostatnim czasie media donosiły, że Bernardo Silva może trafić do FC Barcelony. Hiszpański "Sport" informował, że Portugalczyk rzekomo pragnie opuścić Manchester City i zamierza jak najszybciej dołączyć do zespołu Xaviego. Zdaniem dziennikarzy pomocnik miałby kosztować aż 100 milionów euro.

Bernardo Silva nie trafi do FC Barcelony. Portugalczyk chce pozostać w Manchesterze

W środę media przekazały kolejne informacje. Dziennikarz "The Athletic" Oliver Kay doniósł, że Bernardo Silva nie zamierza jednak opuszczać Manchesteru i chce skupić się na niedawno rozpoczętym sezonie. Trudno też było wyobrazić sobie, że Barcelonę będzie stać na kolejny tak duży wydatek i transfer ostatecznie prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

Niedawno Pep Guardiola wyznał także, że nie chce, żeby Bernardo Silva opuścił drużynę. - Na 110 procent chciałbym, aby on pozostał z nami. Uwielbiam go, mam do niego słabość. To wyjątkowa osoba. Nie wiem, co się wydarzy, ale on wie, jak bardzo chcielibyśmy, by z nami został, i jak bardzo go kochamy - powiedział trener Manchesteru City konferencji prasowej przed meczem ligowym z Bournemouth.

Bernardo Silva przeniósł się do Manchesteru City w lipcu 2017 roku z Monaco. Do tej pory barwach mistrza Anglii rozegrał 253 mecze, w których strzelił 48 goli i zaliczył 50 asyst. Pomocnik jest także reprezentantem Portugalii. W kadrze narodowej wystąpił 70 razy, ośmiokrotnie pokonując bramkarzy rywali.

Wiele wskazuje na to, że Bernardo Silva nie trafi do Barcelony, ale kibice tego klubu nie mają podstaw do narzekania. Zespół z Katalonii pomimo problemów finansowych przeprowadził w trwającym okienku kilka ważnych transferów. Poza Robertem Lewandowskim do Barcelony przenieśli się Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha i Jules Kounde.

Drużyna Xaviego rozczarowała w pierwszej kolejce LaLigi i zremisowała bezbramkowo z Rayo Vallecano. Już niedługo będzie miała kolejną szansę na odniesienie pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie. W niedzielę o 22:00 w drugiej serii spotkań zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad.

