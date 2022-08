Artykułem 212 k.k. w dziennikarzy za Michniewicza. Minister sportu: Zasługują

Być może Kamil Bortniczuk miał na myśli dziennikarzy sportowych, bo rozmowa w magazynie "Wprost" zaczęła się od tematu Czesława Michniewicza i zapowiadanego przez niego oskarżenia z art. 212 k.k przeciwko Szymonowi Jadczakowi, dziennikarzowi Wirtualnej Polski. Ten wielokrotnie wracał do tematu powiązań selekcjonera reprezentacji Polski z Ryszardem F., ps. "Fryzjer", którego skazano za ustawianie meczów.

Michniewicz już w styczniu zapowiedział, że nie odpuści dziennikarzowi. - Sprawa trafi do prawników - usłyszeliśmy. Ale temat na kilka miesięcy ucichł. Na forum publiczne wrócił dopiero po kolejnej publikacji Jadczaka. Sprawa miała mieć miejsce ponad 15 lat temu, ale mimo to Jadczak nie odpuszczał. Dokładnie przeanalizował zebrane przez prokuraturę dokumenty i obszernie opisał je w swoim artykule. Dowiódł w nim, że Michniewicz rozmawiał z "Fryzjerem" przez ponad 27 godzin. Wskazał mecze z udziałem Michniewicza, w których złamano przepisy. Dotknął każdego wątku uwzględnionego w przekazanych mu materiałach.

W końcu Michniewicz i jego pełnomocnik prof. Piotr Kruszyński zdecydowali się złożyć oskarżenie. - Michniewicz nie pozywa Szymona Jadczaka, on go oskarża o zniesławienie. To nie jest proces cywilny, to proces karny, a nie ochrona dóbr osobistych. Redaktor Szymon Jadczak dopuścił się zniesławienia. Można to wręcz przedstawiać jako klasyczny przypadek. Zarzucił Michniewiczowi korupcję, tak napisał, i to w niejednej publikacji - przekonywał Kruszyński w rozmowie z Jakubem Sewerynem, dziennikarzem Sport.pl. Co też spotkało się ze zdziwieniem, bo prof. Kruszyński przed laty był pełnomocnikiem "Fryzjera".

Wtedy w mediach powstała dyskusja, czy dziennikarze powinni odpowiadać z art. 212 k.k. - link to treści artykułu TUTAJ>>>. Część uważa, że to godzi w wolność słowa polskich mediów. Inaczej twierdzi jednak minister sportu. Bortniczuk przyznał, że zna kilka osób z dziennikarskiego środowiska, które jego zdaniem, mogłyby odpowiedzieć karnie za swoją pracę.

- Uważam, że kilku dziennikarzy zasłużyło na to, aby odpowiadać karnie. Nie będę wskazywał nazwisk, ale mam kilka typów. Dziennikarze swoją działalnością potrafią łamać ludziom życie, dlatego powinni odpowiadać za słowo. Może niekoniecznie karą więzienia, ale kodeks karny to nie tylko więzienie. Sam wielokrotnie byłem obiektem nieuzasadnionych ataków dziennikarskich, które wynikały z anonimowych informacji, ale nie chcę mówić o sobie, bo to najgorsze rozwiązanie – są bardziej jaskrawe dowody na to, że w Polsce jest problem z odpowiedzialnością za słowo - powiedział Bortniczuk.

Wielu ministrów sprawiedliwości zapowiadało, że art. 212 zniknie z kodeksu karnego, ale żaden nie podjął konkretnych kroków w tej sprawie. Stąd też oskarżenie Michniewicza. - Do kiedy obowiązuje, każdy ma prawo z niego korzystać. Czesław Michniewicz też - podkreślił Bortniczuk.

Jednakże nie wiadomo, kiedy dokładnie oskarżenie trafi do sądu. Michniewicz zapowiedział kilka tygodni temu, że zamierza je na później. Stwierdził, że ważniejsze są dla niego przygotowania do mistrzostw świata w Katarze. Turniej odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Reprezentacja Polski zagra w grupie C z Argentyną, Arabią Saudyjską oraz Meksykiem.