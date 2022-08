Neymar został zapytany o transfer do Anglii. I ta reakcja [WIDEO]

O ewentualnym transferze Neymara mówi się od miesięcy. W ostatnim czasie Brazylijczyk był łączony z Manchesterem City czy Chelsea, ale kluby nie były ponoć zainteresowane z powodu jego wysokiej pensji. Pojawiły się też informacje, że Kylian Mbappe bardzo chce odejścia Neymara z PSG, ale temu sprzeciwia się Leo Messi. Plotki na ten temat wciąż jednak regularnie się pojawiają.

Neymar został zapytany o transfer do Newcastle United. I tylko zaczął się śmiać

Brytyjski YouTuber True Geordie rozmawiał z Neymarem na spotkaniu organizowanym przez Poker Stars. Twórca skorzystał z okazji, żeby zrobić sobie zdjęcie z piłkarzem PSG. W pewnym momencie True Geordie wypytał Neymara o transfer. - Podpisujesz kontrakt z Newcastle United, prawda? - spytał. Neymar jedynie zareagował śmiechem. "Spotkałem Neymara i w zasadzie to dołączy do Newcastle" - napisał na Twitterze.

Edmundo, były reprezentant Brazylii, odradził Neymarowi transfer do Newcastle United. - Jeśli Neymar miał problemy z adaptacją w Paryżu, z pewnością nie byłby zadowolony w Newcastle. Są nowobogaccy, a miasto jest małe i zimne - stwierdził w podcaście Mundo Ed. Zupełnie inne zdanie ma Joelinton, pomocnik klubu St. James' Park. - Ney, jeśli tego słuchasz, przychodź! Jeśli tylko jest na to szansa, mam nadzieję, że trener do niego zadzwoni. Koszulka z numerem 10 czeka tu na niego - mówił Joelinton.

Ostatnio Neymar znalazł się w centrum zainteresowania po tym, jak pokłócił się z Kylianem Mbappe o to, kto powinien wykonywać rzuty karne w PSG. Piłkarze trafili na rozmowę do władz klubu, gdzie ich konflikt miał zostać rozwiązany. Dodatkowo francuski dziennikarz Romain Molina ujawnił, że Mbappe miał poprosić władze klubu o oddanie Neymara, oczywiście w tajemnicy przed Brazylijczykiem. Ale władzom PSG trudno znaleźć chętnego, który zapłaci odpowiednią kwotę za Neymara.

Kontrakt Neymara z Paris Saint-Germain jest ważny do końca czerwca 2027 roku. Brazylijski napastnik notuje udany początek sezonu i po trzech meczach ma pięć goli oraz trzy asysty.