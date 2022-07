FC Barcelona blisko kolejnego transferu. Nie tylko Lewandowski

Coraz więcej wskazuje na to, że wielotygodniowa saga z Robertem Lewandowskim zmierza do końca i napastnik dołączy do FC Barcelony. Portal meczyki.pl informował, że kluby są o krok od porozumienia, a Lewandowski ma podpisać trzyletni kontrakt z nowym pracodawcą. Tym samym FC Barcelona sfinalizuje kolejny hitowy transfer - wcześniej za niemal 60 milionów euro klub kupił Raphinhę z Leeds United. To jednak nie koniec ruchów Barcelony na rynku transferowym.

Najpierw Raphinha, teraz Lewandowski, następnie Bernardo Silva? Mniej, niż 80 mln euro

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero informuje, że FC Barcelona zbliża się do transferu Bernardo Silvy. Katalończycy, agent Jorge Mendes oraz Manchester City mieli wspólnie uzgodnić, że kwota transferu wyniosłaby mniej, niż 80 milionów euro. Wielkim zwolennikiem Silvy w Barcelonie jest Xavi Hernandez, który widzi w nim wzmocnienie środka pomocy. Niewykluczone, że klub będzie musiał jednak wcześniej poświęcić Frenkiego De Jonga.

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informował, że Manchester United doszedł do porozumienia z FC Barceloną ws. kwoty transferu Frenkiego De Jonga. Holender miałby dołączyć do klubu z Old Trafford za 85 milionów euro, licząc wszystkie bonusy. Problemem jest jednak znalezienie porozumienia z graczem, który wolałby zostać w Barcelonie. - Frenkie jest dla nas ważnym zawodnikiem i liczymy na niego. Ale też zdajemy sobie sprawę, że przepisy La Liga każą nam sprzedawać piłkarzy - mówił Mateu Alemany, dyrektor sportowy Barcelony.

Bernardo Silva trafił do Manchesteru City w lipcu 2017 roku za 50 mln euro z AS Monaco. Kontrakt Silvy z mistrzami Anglii jest ważny do końca czerwca 2025 roku. Dorobek Portugalczyka z poprzedniego sezonu to trzynaście bramek i siedem asyst w 50 meczach, licząc wszystkie rozgrywki.