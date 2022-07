Media: Gwiazda Bayernu Monachium zaoferowana Realowi Madryt

Bayern Monachium jest bardzo aktywny na rynku w tym oknie transferowym. Mistrzowie Niemiec sprowadzili już Sadio Mane z Liverpoolu, Ryana Gravenbercha czy Noussaira Mazraouiego (obaj z Ajaksu Amsterdam), a w drodze jest też transfer Matthijsa de Ligta z Juventusu. Wiele też wskazuje na to, że wielotygodniowa saga z Robertem Lewandowskim się zakończy i kapitan reprezentacji Polski dołączy do FC Barcelony. Plotek związanych z piłkarzami Bayernu Monachium jednak nie brakuje.

Leroy Sane zaoferowany władzom Realu Madryt. Ale sam wolałby zostać w Bayernie Monachium

Hiszpański dziennik "Marca" informuje, że agenci zaoferowali Leroya Sane władzom Realu Madryt. Przedstawiciele skrzydłowego chcieli tym samym sprawdzić, czy mistrzowie Hiszpanii byliby chętni na taki transfer. Real Madryt poprosił o ocenę sytuacji, co nie jest niczym wiążącym dla obu stron. Taka propozycja padła podczas negocjacji, gdzie ci sami agenci dopinali transfer Luki Jovicia do Fiorentiny. Póki co media w Hiszpanii nie informują o decyzji Realu Madryt.

Zupełnie inne informacje w tej sprawie ma Tobi Altschaeffl, dziennikarz "Bilda", który stwierdził, że plotki o potencjalnym transferze Leroya Sane do Realu Madryt są daleko idące. "Temat zmiany otoczenia nie jest problemem dla reprezentanta Niemiec, ale w tym wypadku jest wręcz przeciwnie. Leroy Sane chce dalej grać w Bayernie" - pisze Altschaeffl na Twitterze. Kontrakt Leroya Sane z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2025 roku.

Leroy Sane trafił do Bayernu Monachium latem 2020 roku, kiedy to opuścił Manchester City za 60 milionów euro. Skrzydłowy w poprzednim sezonie zdobył 14 bramek i zanotował 15 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.