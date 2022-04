Trzy rzuty karne przeciwko Barcelonie, a ona i tak wygrała. Po golu w 92. minucie

Estadi Ciutat de València w ostatnich latach był dla FC Barcelony przeklętym obiektem. Na pięć ostatnich wyjazdowych pojedynków z Levante ekipa z Katalonii wygrała tylko raz. Poza tym zanotowali trzy porażki i tylko raz zremisowali. Samo Levante było wręcz zmuszone do kontynuowania tej serii, bowiem jego sytuacja w tabeli sprawia, że do uniknięcia spadku potrzebna jest zdobycz punktowa praktycznie w każdym spotkaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Włosi bezwględnie oceniają Piotra Zielińskiego po meczu z Fiorentiną

Levante jako pierwsze na prowadzeniu

W pierwszej połowie żadnej z drużyn nie udało się wypracować przewagi nad rywalem. Gra była wyrównana i choć obie ekipy oddały po dwa celne strzały, znacznie groźniej było pod bramką ter Stegena. Najbliżej wpisania się na listę strzelców był Jose Luis Morales, ale ostatecznie do przerwy bramki nie padły.

Druga część dla Levante rozpoczęła się znakomicie. W 52. minucie Dani Alves sfaulował rywala we własnym polu karnym i arbiter podyktował rzut karny, który Morales wykorzystał bez większego problemu. Zaledwie cztery minuty później sędzia ponownie wskazał na jedenasty metr - tym razem piłkę ręką zagrał Eric Garcia. Na 2:0 tym razem próbował podwyższyć Roger Marti, jednak Marc-Andre ter Stegen świetnie wyczuł jego intencje i wybronił strzał.

Rollercoaster, rzuty karne i gol dla Barcelony w doliczonym czasie gry

Pudło Martiego sprawiło, że piłkarze Barcy zyskali nowe siły. Zaledwie trzy minuty po pudle zawodnika Levante gola na 1:1 strzelił Pierre-Emerick Aubameyang. Nie minęły nawet cztery minuty, a drużyna Xaviego Hernandeza prowadziła już 2:1 - drogę do siatki znalazł wprowadzony na boisko kilka minut wcześniej Pedri.

Kamil Grabara pobił rekord duńskiej Superligi. 704 minuty szczęścia

Wydawało się, że utrata dwóch goli w takich okolicznościach nie pozwoli gospodarzom na to, aby się podnieść. Stało się inaczej - w 82. minucie Clement Lenglet, który wszedł na boisko zaledwie 120 sekund wcześniej sprokurował kolejny rzut karny. Do trzeciej próby z 11. metrów podszedł Gonzalo Melero i silnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Choć grające na fali Levante próbowało strzelić trzeciego gola, nic z tego nie wychodziło. Minutę po golu na 2:2 na boisku pojawił się Luuk de Jong, który ponownie stał się bohaterem Barcy. W drugiej minucie doliczonego czasu gry Jordi Alba idealnie dośrodkował na głowę Holendra, a ten celnym uderzeniem znalazł drogę do siatki i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Dzięki tej wygranej Barcelona zrównała się punktami z Sevillą (60), ale dzięki lepszej różnicy bramek wyprzedziła ją i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli. Levante z kolei pozostało z 22 punktami na koncie i do pierwszego bezpiecznego miejsca na siedem meczów przed końcem sezonu traci siedem punktów.