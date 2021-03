Beckham wykorzysta sytuację? Kusi gracza Realu, któremu wkrótce kończy się kontrakt

Coraz rzadziej Zinedine Zidane stawia na Marcelo w linii defensywnej Realu Madryt. W bieżącym sezonie Brazylijczyk wystąpił w zaledwie ośmiu spotkaniach La Liga oraz po jednym w Pucharze Króla i Lidze Mistrzów. W tym czasie 32-latek zanotował tylko cztery asysty. Po raz ostatni na boisku Marcelo pojawił się 9 lutego, w spotkaniu przeciwko Getafe (wygrana 2:0).

Według medialnych informacji Marcelo nie zaakceptował jeszcze warunków zaproponowanych przez Davida Beckhama, w związku z czym na ten moment pozostanie w Realu Madryt. Aktualny kontrakt obrońcy obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Hiszpański "AS" podkreśla, że gdyby Inter Miami zdecydował się na kupno, musiałby zapłacić około 11 mln dolarów.

Plan transferowy Davida Beckhama zakłada sprowadzenie do Major League Soccer wielu znanych na świecie piłkarzy. - Fani w Miami chcą widzieć wielkie gwiazdy piłki nożnej. Chcemy sprowadzać piłkarzy takiego pokroju, jak Cristiano Ronaldo i Leo Messi - powiedział w lutym prezes Interu Miami.

- Mamy już Blaise’a Matuidiego oraz Gonzalo Higuaina, ale chcemy jeszcze większe nazwiska - przyznał przy okazji rozmowy z "AFP" David Beckham. Obaj zawodnicy dołączyli do Interu Miami w ostatnim letnim okienku transferowym i wszystko wskazuje na to, że przynajmniej Higuain pozostanie w zespole do końca swojej piłkarskiej kariery.

- Poszedł na kompromis z Interem Miami i nie chce grać w żadnej innej drużynie. Jest bardzo zadowolony ze swojego stylu życia, jakie prowadzi w Stanach Zjednoczonych. Jego celem jest wygranie Major League Soccer. Myślę, że mój syn [Gonzalo Higuain] przejdzie na emeryturę w Interze Miami - powiedział w rozmowie z "TNT Sports" ojciec Argentyńczyka, Jorge.