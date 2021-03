Arsenal planuje zatrzymać piłkarza wypożyczonego z Realu. Trener jest nim zachwycony

Martin Odegaard miałby zostać wypożyczony na dłużej lub Arsenal mógłby nawet złożyć propozycję kupna piłkarza - pisze "Daily Mail". Szczególnie zadowolony z postawy 22-letniego pomocnika jest trener zespołu, Mikel Arteta. Norweg najpierw strzelił swojego pierwszego gola w meczu z Olympiakosem Pireus (3:1), a następnie zdobył bramkę w 28. kolejce Premier League z Tottenhamem Hotspur.

Martin Odegaard na dłużej w Arsenalu? Gol w derbach kluczowym trafieniem młodego pomocnika

Początkowo to Tottenham prowadził grę w derbowym spotkaniu z Arsenalem. Pierwszą bramkę zespół Jose Mourinho zdobył już w 33. minucie. Fenomenalnym trafieniem tzw. raboną popisał się Erik Lamela. Nawet koledzy z drużyny byli zszokowani po tak efektownej bramce. Sergio Reguilon aż złapał się za głowę, jak biegł do kolegi z gratulacjami.

Radość piłkarzy Tottenhamu nie trwała jednak za długo, ponieważ już niespełna kwadrans później, w 44. minucie do remisu doprowadził właśnie Martin Odegaard. Było to drugie trafienie Norwega w barwach Arsenalu. Poprzedniego gola zdobył trzy dni wcześniej w meczu 1/8 finału Ligi Europy. Ostatecznie Arsenal pokonał Tottenham 2:1. Drugiego gola w 64. minucie z rzutu karnego strzelił Alexandre Lacazette.

"Daily Mail" zaznacza, że Arsenal jest otwarty na rozpoczęcie negocjacji z Realem Madryt pod koniec sezonu. Odegaard miałby przedłużyć wypożyczenie na sezon 2021/22 lub na stałe dołączyć do londyńczyków. Według mediów trener Mikel Arteta ma zwrócić się w tej sprawie do władz klubu. Decyzja uzależniona jest natomiast od wyników drużyny. Głównym celem jest zakwalifikowanie się do europejskich pucharów.

W bieżącym sezonie Martin Odegaard rozegrał w barwach Arsenalu 10 spotkań. Początkowo był wpuszczany z ławki rezerwowych, jednak ostatnie trzy mecze rozpoczął w wyjściowej jedenastce. W ostatnim czasie 22-latek został także mianowany kapitanem reprezentacji Norwegii.