David Beckham ujawnia plany transferowe Interu Miami. "Wielkie nazwiska"

Sezon 2020 był pierwszym, w którym klub stworzony przez Davida Beckhama, Inter Miami, brał udział w rozgrywkach Major League Soccer. Zespół prowadzony przez Phila Neville’a zajął 10. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, a w kwalifikacjach do play-offów przegrał z Nashville S.C. (0:3). Jednym z nowych transferów drużyny z Miami jest Ryan Shawcross, który w latach 2007-2020 był piłkarzem Stoke City.

W sobotę David Beckham brał udział w imprezie, na której oficjalnie pokazano koszulkę Interu Miami na sezon 2021. Bekcham w rozmowie z "AFP" odpowiedział na pytania dotyczące klubowej akademii, ale też przyszłych transferów. – Od samego początku to mówię: akademia jest wielką częścią naszego klubu i jeśli możemy sprowadzić piłkarzy, którzy będą żyli i oddychali tym zespołem, to spełnimy nasz cel. Kibice w Miami chcą widzieć wielkie gwiazdy. Mamy już Blaise’a Matuidiego oraz Gonzalo Higuaina, ale chcemy jeszcze większe nazwiska. Chcemy sprowadzać takich piłkarzy, jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo – powiedział prezes Interu Miami.

David Beckham zdradził też, że przy obmyślaniu polityki transferowej klubu bardzo inspirował się Sir Alexem Fergusonem. To jemu zawdzięcza takie podejście do sprawy transferów. – Ferguson był mistrzem w dobieraniu odpowiednich graczy. Nie sprowadzał najlepszego piłkarza na świecie, ale takiego zawodnika, który pasował do jego klubu. To jest jedna z rzeczy, którą od niego zaczerpnąłem, budując klub – dodał Beckham.

Media w Stanach Zjednoczonych informują, że po transferze Ryana Shawcrossa Inter Miami negocjuje możliwość sprowadzenia klubowego kolegi Kamila Grosickiego z West Bromwich Albion, Kierana Gibbsa. Wcześniej za niemal cztery miliony euro Inter sprowadził brazylijskiego pomocnika Gregore z EC Bahia.