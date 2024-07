Kibice Bayernu są wściekli. Spojrzeli na terminarz Bundesligi

Poprzedni sezon Bundesligi przyniósł zaskakujące rozstrzygnięcie. Zaskakujące, ponieważ mistrzem nie został Bayern Monachium. Po tytuł sięgnął Bayer Leverkusen, prowadzony przez Xabiego Alonso, który nie przegrał żadnego meczu w sezonie w Niemczech. Bayern zaczął wyciągać wnioski z nieudanego sezonu. Nowym trenerem został Vincent Kompany, a do klubu trafili tacy zawodnicy, jak Michael Olise z Crystal Palace, Joao Palhinha z Fulham czy Hiroki Ito z Vfb Stuttgart.

Niewykluczone, że wkrótce do tej listy dołączą Xavi Simons z Paris Saint-Germain czy Desire Doue ze Stade Rennais. Ostatnio kibice Bayernu opublikowali internetową petycję, w której proszą władze klubu, by nie sprzedawać Matthijsa De Ligta. Teraz fani klubu z Bawarii mają dodatkowe powody do niepokoju.

Kibice Bayernu wściekli na władze ligi. "Dziękuję za absolutnie nic"

Tym powodem jest terminarz Bundesligi na kolejny sezon. Okazuje się, że Bayern rozpocznie sezon od wyjazdowego spotkania z Wolfsburgiem (24.08) i zakończy go wyjazdowym meczem z Hoffenheim (17.05). Dodatkowo podczas Oktoberfestu (21 września - 6 października) Bayern zagra tylko jeden mecz na Allianz Arena, a konkretniej przeciwko Bayerowi Leverkusen (28.09). Istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że Manuel Neuer oraz Thomas Mueller zagrają ostatnie mecze w barwach Bayernu właśnie przeciwko Hoffenheim na wyjeździe. Kontrakty obu zawodników wygasają w czerwcu 2025 r.

O nastrojach u kibiców Bayernu szerzej pisze portal focus.de. "Rozczarowanie wśród fanów jest ogromne. Wielu postrzega to jako wadę, że ważne wydarzenia, takie jak możliwy koniec kariery Neuera i Mueller, nie mogą być świętowane u siebie. Dla rekordowych mistrzów Niemiec początek sezonu wygląda równie rozczarowująco" - czytamy w artykule. "Pożegnanie Neuera oraz Muellera w 'Hoppelheim'. Dziękuję za absolutnie nic, drogie DFL (niemiecka federacja - red.)" - napisał jeden z kibiców.

Pod koniec lutego 2020 r. doszło do skandalicznego zachowania w trakcie meczu Bayernu z Hoffenheim (6:0). Wówczas kibice Bayernu wywiesili transparent obrażający Dietmara Hoppa, a więc właściciela Hoffenheim. Piłkarze przez ostatnie 20 minut meczu wymieniali między sobą podania i nie rozgrywali akcji. Warto dodać, że Hopp jest nielubiany w kibicowskim środowisku w Niemczech, ponieważ jako szef firmy informatycznej SAP szukał luk do obejścia przepisów właścicielskich (żaden inwestor nie może mieć więcej niż 50 proc. udziałów).

Warto przypomnieć, że Bayern kończył poprzedni sezon Bundesligi meczem na wyjeździe z Hoffenheim. Wtedy zespół Thomasa Tuchela przegrał 2:4, choć po sześciu minutach wygrywał 2:0. Wówczas hat-trickiem popisał się Andrej Kramarić.